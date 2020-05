È sempre l’occasione giusta per Naike Rivelli di provocare e di lanciare messaggi ironici. Ed anche stavolta la figlia di Ornella Muti stupisce tutti così.

La solita Naike Rivelli provoca e suscita scandalo con uno dei suoi tanti post social. La figlia di Ornella Muti è abituata a fare parlare di sé. con questo suo modo di fare. A volte fatto per divertimento, altre volte per denunciare qualcosa che a suo dire non va.

LEGGI ANCHE –> Chiara Ferragni e Fedez separati post quarantena, com’è andata

Ora l’immagine proposta sulla nota piattaforma social è decisamente audace. Con Naike c’è il suo compagno, che ha trascorso la quarantena insieme a lei nella loro casa in Piemonte. E con la coppia c’era anche la stessa Ornella Muti. Tutti e due hanno fatto da ‘complici’ a Naike per le sue ‘malefatte’ social. Questa volta la 45enne nativa di Monaco di Baviera si fa vedere a cavalcioni del proprio partner. Entrambi sono senza vestiti a letto, ma ‘indossano’ dei secchi sulle rispettive teste e dei guanti di gomma. “Rapporti sicuri nel 2020” è la semplice descrizione che accompagna lo scatto.

LEGGI ANCHE –> Romina Power innamorata. Scoop ai microfoni di Domenica In

Naike Rivelli, provocazione ed ironia per il divertimento dei suoi tanti fans

Lei è decisamente abile nel suscitare discussioni. Ma anche tanti proseliti, come dimostrano i 7500 ‘mi piace’ raggiunti ed i circa 230 commenti totalizzati. Come al solito, c’è chi la plaude elogiandone l’autoironia e chi invece la critica per avere fatto qualcosa di eccessivamente sopra le righe. In altri haters invece le imputano la colpa di non avere altro modo per mantenere la popolarità. Ma lei non si comporta così per restare sulla cresta dell’onda.

LEGGI ANCHE –> Emily Ratajkowski | pazzesca in versione bambola | “Ciao” FOTO

Il suo è un modo per sfruttare le potenzialità dei social e per amplificare il vigore dei suoi messaggi. Ed in tanti la elogiano proprio per questo.