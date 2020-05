Nelle prossime settimane ripartiranno anche i ristoranti stellati. Lunedì 25 maggio riapriranno al pubblico i ristoranti di Carlo Cracco a Milano.

Ad annunciare la riapertura dei ristoranti stellati di Carlo Cracco a Milano è lo stesso chef stellato sui social. Ripartiranno, sottolinea Cracco, seguendo un protocollo scientifico a tutela dello staff e dei clienti stilato insieme all’Ospedale Sacco di Milano. Invece, ha riaperto prima, il 19 maggio, il ‘San Domenico‘ di Imola, ristorante che ha 2 stelle Michelin e che quest’anno festeggia i suoi primi 50 anni dii attività. Riapre le porte anche il dehors esterno. I menù saranno cartacei e singoli. Tra i piatti più amati dai clienti del ristorante in provincia di Bologna c’è l’Uovo al Raviolo e le nuove proposte stagionali. Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena e a partire da questo weekend ci sarà un’assoluta novità: il brunch, che sarà organizzato ogni sabato e domenica fino al mese di agosto. Si potrà scegliere tra 10 portate dolci o salate, croissant e pancakes con salmone affumicato con crema acida, bruschetta di astice e burrata, club sandwich di faraona e tanto altro. Il costo per 3 portate a scelta, una spremuta o un succo e un caffè o tè o cappuccino è di 50 euro a persona, vini esclusi.

Tra i ristoranti stellati c’è l’Osteria Francescana

Durante Cook@Home, l’evento digitale sul buon cibo organizzato dal Corriere, il famoso chef Massimo Bottura ha annunciato l’inizio della nuova storia del suo ristorante pluristellato l’Osteria Francescana. Il 2 giugno si riapriranno le porte di quello che nel 2016 si è classificato primo e nel 2018 secondo della prestigiosa classifica dei World’s 50 Best Restaurant. “Il nuovo menù sarà del tutto inedito e rivoluzionario – ha dichiarato lo chef Bottura – sarà un simbolo di rinascita e positività dedicato ai Beatles. Il nome del menù sarà Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band ed è nato grazie al lavoro di tutti i miei collaboratori che da Los Angeles a Dubai hanno studiato eccellenti materie prime e nuove estetiche“. La nuova esperienza gastronomica proposta dall’Osteria Francescana seguirà il tema della natura con fiori e colori.

Top secret sulle portate che comporranno il menù, l’unica indiscrezione rilasciata da Bottura riguarda alcuni nomi come Lucy in the sky with diamonds e With a little help of my friend.