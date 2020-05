Romina Power innamorata. Scoop ai microfoni di Domenica In

Romina Power innamorata. La cantante parla di sè a cuore aperto a Domenica In e trapelano indiscrezioni su una sua probabile storia d’amore

Romina Power si racconta in una video intervista a Domenica In. Lo fa in maniera spontanea, rilassata. Dall’altra parte a porle domande c’è l’amica di sempre, Mara Venier. Sembra quasi di assistere ad una serena chiacchierata tra amiche.

Il primo argomento in esame è quello che ai giorni d’oggi è sulla bocca di tutti: il Coronavirus. Romina Power confessa di essersi sentita estremamente fortunata. Ha trascorso la quarantena a Cellino San Marco, in Puglia, a casa del figlio Yari. “Ho considerato questo periodo di quarantena come se fosse un ritiro spirituale. Ho meditato molto, ho fatto passeggiate nel verde. Io ho avuto l’opportunità di farlo, sono molto fortunata. Immagino chi invece non ha avuto questa mia stessa possibilità.” – ha detto la cantate. Ha proseguito raccontando: “Ho trascorso il tempo guardando vecchie foto di famiglia. Io e Yari abbiamo fatto tanto cose insieme. Abbiamo anche cucinato. Forse prima di adesso non l’ avevamo mai fatto.“

LEGGI ANCHE -> NAOMI CAMPBELL: LA VENERE NERA SPEGNE 50 CANDELINE IN GRANDE STILE

Romina Power innamorata dimentica Al Bano

Forse complice il fatto che le due protagoniste di questo dialogo hanno un rapporto personale forte anche a telecamere spente, si sono lanciate in un siparietto interessante che riguarda la vita amorosa di Romina Power. La cantante sposò Al Bano nel 1970 per poi lasciarsi 29 anni dopo nel 1999 e con cui ha avuto quattro figli. Da lì a poco lui incontrò Loredana Lecciso; tra alti e bassi i due stanno ancora insieme. Non c’è mai stata particolare simpatia tra le due donne. Poco o niente si sa invece della vita sentimentale di Romina Power da quel momento.

Mara Venier si lascia scappare una frase rivelatrice: “Tu fai la santarellina, ma se io parlo domani sei su tutti i giornali. Non posso dire nulla, ma anche lei è molto impegnata”. Romina smentisce tutto, imbarazzata, e dice che non c’è nessuno nella sua vita al momento. Mara Venier incalza: “Come non c’è? Facciamo come quell’altro? Ultimamente questi fidanzati o non ci sono o scompaiono. Stai insieme al fratello di Mark Caltagirone?” – chiarissima allusione allo scandalo di Pamela Prati dell’anno scorso, anche lei ospite recente degli studi di Domenica In.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Parte la caccia quindi. Esiste un compagno ufficiale di Romina Power? Chi sarà?

LEGGI ANCHE -> ALBANO CARRISI, COMPLEANNO CON LOREDANA LECCISO – FOTO