Sabrina Salerno. Due foto in pochi giorni e il web va in tilt. Per l’attrice genovese sembra che gli anni non siano passati e lei giustamente mostra le sue forme e il suo bellissimo sorriso.

Sabrina Salerno. Attrice genovese, ha postato Due foto in pochi giorni e il web è andato in tilt. Per la donna pare che gli anni non siano passati e lei giustamente mostra le sue forme e il suo bellissimo sorriso. Una foto contornata da un bellissimo post, per rimarcare il periodo che stiamo vivendo per colpa del Covid-19, che sta cambiando la nostra vita: “Chi avrebbe mai detto che sarebbe diventato un traguardo quello di vivere la normalità? …Eppure oggi mi fa strano anche solo salire in macchina o potermi concedere una cena al ristorante, quello che finalmente farò stasera… Una serata normale che visti i tempi diventa una serata eccezionale”.

Sabrina Salerno e le prospettive

Solo nella giornata di ieri, Sabrina Salerno, da Treviso, ha postato una foto in costume. Le sue forme , sempre in evidenza, hanno scatenato i suoi follower con commenti di ogni tipo. Sabrina ha scritto: “Certe situazioni e certe persone non cambiano. Siamo noi a cambiare la prospettiva…”

Una follower ha scritto: Verissimo @sabrinasalernofficial per le prospettive siamo noi assolutamente….per le persone rimangono sempre tali e Squali 😀 baci 😘. E un altro: abry tu sei te stessa e la semplicità e la dolcezza in persona. Sei umile e bellissima. 👍💋🔝❤️😘”.

Sabrina Salerno e la ripartenza dopo il lockdown

Proprio sei giorni fa, riguardo alla ripartenza, Sabrina Salerno ha scritto: “Che sia per tutti un buon inizio di ripresa nel rispetto delle regole .❤️” Lei è mamma. Nel 1994 si è fidanzata con Enrico Monti. Nel 2004 ha messo al mondo suo figlio Luca Maria, avuto dal compagno, diventato suo marito due anni dopo.: 02/ 04/2004 La giornata più bella e importante della mia vita. Ogni volta che guardo questa foto mi emoziono: questo è il momento dove ho visto il tuo viso per la prima volta. Ti amo più di ogni cosa al mondo! Ho tentato invano di essere una mamma perfetta… ma la perfezione non esiste. Auguri di buon compleanno per i tuoi 16 anni. Sei l’unico uomo che mi dà filo da torcere. @lucamariamonti ❤️

Uno scatto toccante postato in occasione del compleanno del piccolo Luca. Una bellissima famiglia la sua, lo si vede dai sorrisi dei suoi post. Quest’anno l’abbiamo rivista a Sanremo e Sabrina Salerno , una bella sorpresa per tutti.

