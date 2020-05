Un mega incendio sul molo 45 di San Francisco, nel cuore del Fisherman’s Wharf, ha distrutto più di un quarto del Pier 45.

I pompieri, in questi momenti, stanno ancora combattendo contro le fiamme. Al momento non c’è notizia di nessun ferito, né si sa cosa l’abbia causato, si pensa però che le fiamme siano divampate da un magazzino. L’incendio è iniziato alle 4.17 del mattino ora locale ed è stato contenuto, non dovrebbe esserci dunque il rischio che le fiamme prendano il sopravvento. La zona coinvolta però è praticamente distrutta, con uno degli edifici che ha ceduto ed è crollato.

Il Pier 45 coinvolto nell’incendio non è il molo reso famoso dalla colonia di leoni marini (al Pier 39): è una zona piena di attrazioni e di decine di chioschi dove mangiare le zuppe di granchi e molluschi tipiche della città di San Francisco. Nel Pier 39 che è situato molto vicino al Pier 45 c’è invece la famosissima colonia di leoni marini con la presenza di alcune navi storiche che fanno dei tour guidati e attraggono centinaia di turisti ogni anno. Fisherman’s Wharf è una delle zone turistiche più frequentate e famose di San Francisco, piena di negozi di souvenir. Dal molo simbolo della città si può ammirare il panorama mozzafiato sulla baia, sul Golden Gate e su Alcatraz.

