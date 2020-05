Sara Croce, tutto sulla sensuale Madre Natura di Ciao Darwin 8

Sara Croce, Madre Natura della puntata odierna di Ciao Darwin 8 – I Darwin di Donatello. Scopriamo tutto su di lei e sulla sua carriera

Stasera replica nella replica su Canale 5. Verrà riproposta l’ultima puntata di Ciao Darwin 8 . Terre Desolate, in cui sono stati consegnati i Darwin di Donatello. Rivedremo infatti spezzoni delle gesta dei prodi concorrenti che si sono avvicendati nello show esilarante condotto da Paolo Bonolis e la spalla di sempre, Luca Laurenti.

Passeremo una serata in allegria in cui saranno eletti, ripercorrendo tutte le sfide della stagione, i vincitori per le seguenti categorie: “Miglior Performance”, “Personaggio dell’anno”, “Miglior look”, “Premio faccia tosta”, “Miss Darwin” e “Mister Darwin”.

In queste settimane di preoccupazione e disagi dovuti alla crisi da Coronavirus, è d’obbligo trascorrere qualche ora in totale relax e spensieratezza. Ciao Darwin è un programma che di certo non brilla per le sue peculiarità culturali ma si prefigge il compito di strappare sorrisi, riuscendoci egregiamente.

Particolare attenzione è suscitata anche dall’ultima e bellissima Madre Natura della trasmissione: Sara Croce, modella di Garlasco, in provincia di Pavia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> NATASHA STEFANENKO, ETÀ, CARRIERA, CURIOSITÀ SULLA SHOWGIRL

Sara Croce Madre Natura: la televisione, la moda, lo sport

Sara Croce, 22 anni, si è trasferita a Milano tempo fa dove porta avanti la sua carriera nel mondo della tv e dello spettacolo senza tralasciare la sua istruzione. E’ infatti iscritta alla facoltà di Comunicazione d’Impresa alla IULM di Milano.

Poco si sa della sua vita privata. E’ anche un’appassionata di musica heavy metal. Adora lo sport. Milanista fino al midollo, si definisce una fitness addicted ma è l’equitazione il suo vero amore, attività che pratica fin da bambina. Sul suo profilo instagram infatti non manca di condividere con i suoi follower anche quest’aspetto della sua vita.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram My boy❤️ Un post condiviso da S A R A (@saracroce98) in data: 19 Apr 2020 alle ore 4:49 PDT

E’ stata paparazzata lo scorso anno in Versilia con Andrea Damante (l’ex compagno di Giulia De Lellis ed ex tronista di Uomini e Donne ). Non sono noti altri flirt di Sara Croce. Ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia nel 2017 arrivando quarta ed è stata anche una delle Bonas della trasmissione Avanti un altro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Francesca Michelin, età, carriera, fidanzato e curiosità sulla cantante