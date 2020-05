La cantante Alessandra Amoroso rivela tutta la sua bellezza, ma lo fa per una giusta causa. Ecco tutti i particolari dell’evento



Alessandra Amoroso, la cantante salentina, per la prima volta sfoggia sui social la sua bellezza. Nessuno prima d’ora l’aveva vista così, ma lo ha fatto per una giusta causa. Una foto in bianco e nero, sensuale ma no volgare, d’altronde come può esserlo una persona con un cuore grande come la cantante?

Alessandra Amoroso e il suo gesto

Un atto di amore e solidarietà è il gesto dell’Amoroso e di altre cantanti come Emma Marrone, Giorgia, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini ed Elisa. Le sette donne avevano programmato un concerto dal titolo Uno nessuna centomila, in onore delle donne e come gesto di solidarietà contro la violenza delle donne. Purtroppo l’evento è stato rimandato a causa del Covid-19 ma il messaggio è arrivato al pubblico forte e chiaro.

Alessandra Amoroso, la cantante dall’animo grande



La cantante salentina ha un animo grande. Lo dimostrano i grandiosi gesti che compie da 11 anni. L’ultimo riguarda una mostra di beneficienza per l’emergenza coronavirus. Alessandra è una delle protagoniste di una serie di foto pubblicate online dall’artista Julian Hargreaves a sostegno di Cesvi Onlus. Tra i ritratti di 70 personalità italiane di musica, sport, cinema e spettacolo c’è anche il suo.