Emma Marrone, felice sul prato con il suo “lui” Foto

Emma Marrone è tornata in Salento dalla sua famiglia, approfittando dell’inizio della Fase 2 dell’emergenza Covid-19 per raggiungere i suoi parenti, a cui è molto legata.

Emma Marrone ha scritto su Instagram, due giorni fa: “Il salento mi fa bene all’anima”, mostrandosi molto serena in una bella foto. Poche ore fa la cantante ha pubblicato uno scatto in cui è felice accanto a qualcuno di molto speciale. Un amico peloso e buffo a quattro zampe, ovvero il suo cane, di nome Gaetano, un simpaticissimo bulldog inglese che le è stato regalato dal suo ex Stefano De Martino, che ora è il marito di Belen Rodriguez. Gaetano appare in molte foto sui social network di Emma, che condivide scatti dove lo coccola. La cantante salentina ha scritto nella didascalia alla foto sul suo profilo Instagram: “La mia persona preferita”, rivolgendosi ovviamente al suo simpatico bulldog.

LEGGI ANCHE -> Alessandra Amoroso, occhi di ghiaccio e labbra bellissime, la FOTO da urlo

Tanti like e commenti alla foto di Emma Marrone

Ver esta publicación en Instagram La mia persona preferita. /Gaetano/ ❤️ Una publicación compartida de Emma Marrone (@real_brown) el 23 May, 2020 a las 9:19 PDT

Le foto di Emma Marrone hanno avuto valanghe di like e commenti da parte dei follower, che le hanno visti molto teneri e hanno anche apprezzato l’amore, la cura e la dedizione con cui la giovane cantante si occupa del suo amico a quattro zampe.

LEGGI ANCHE -> Emily Ratajkowski labbra in fuori e messaggio intimo ai fan FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter