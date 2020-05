Chiara Ferragni stesa sul letto e top corto, un sogno – FOTO

Chiara Ferragni si inventa uno nuovo e ammirevole look per i suoi fan. Impulsi incontrollabili per la influencer italiana

Visualizza questo post su Instagram Sunday ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 24 Mag 2020 alle ore 5:46 PDT

L’attrice, influencer della televisione italiana Chiara Ferragni non sembra sazia neanche nel periodo post quarantena. L’obiettivo dell’attrice italiana, compagna di vita di Fedez è ormai dichiarato. Gli sviluppatori dei social network si sono soffermati sull’impressionante numero di followers della nota e cliccatissima imprenditrice, ma ormai si è perso il conto.

Ma il dettaglio statistico sembra un fattore subordinario per i followers incantati dalle nobili pose sfoggiate all’interno della sua lussuosa dimora.

Qualche giorno fa la 33enne lombarda di origine cremonese passeggiava liberamente in compagnia del marito Fedez e del loro primogenito Leone, mostrando alla folla un dettaglio di non poco conto. Un pancino sporgente che ha acceso i pensieri dei fan: la Ferragni di nuovo incinta?

Ma gli scatti dell’ultima ora della Ferragni sembrano scongiurare qualsiasi desiderio di concepire un altro figlio.

Visualizza questo post su Instagram In mum’s arms 💘 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 24 Mag 2020 alle ore 3:30 PDT

LEGGI ANCHE —–> Chiara Ferragni e Fedez separati post quarantena, com’è andata

L’incontrollabile sensualità di Chiara Ferragni

La scelta della coppia più seguita dagli appassionati Fedez-Ferragni di andare a vivere a Milano non è stata oggetto di concorrenza con le altre realtà turistiche italiane. Milano è la città della moda, il luogo ideale per Chiara Ferragni per sentirsi a proprio agio e fare ciò che le riesce meglio.

Alimentare le fantasie dei fan grazie alla sua incontrollabile sensualità. Il fascino glorioso della stupenda influencer italiana è un motivo di orgoglio per i followers di Chiara, protagonista di un fisico da silhouette nel suo ultimo scatto bollente sul letto di casa.

L’influencer mostra il suo lato più seducente con una posa da urlo: capelli scaraventati all’indietro, occhi profondi ma soprattutto una pancia piatta sotto un top corto di colore bianco.

LEGGI ANCHE —–> Valentina Ferragni ingrassata, interviene Chiara: “Ma non ti vergogni?” – FOTO

Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 23 Mag 2020 alle ore 10:18 PDT

Chiara Ferragni sembra non aver dimenticato nulla, tantomeno di diffondere un consiglio speciale per le amiche donne in vista dell’Estate: “Pronte per la prova costume? Mi raccomando i dècolletè”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter