Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, lui confessa: “Sono stato tradito”. Non è chiaro se parlasse davvero della sua ex compagna, ma in molti pensano proprio di sì

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate d’Italia. Oggi si racconta a Dmenica In e torna a parlare in merito alla sua rottura con il cantautore napoletano, Gigi D’Alessio. Di questa rottura si è parlato a lungo, sin dai primi momenti dell’ufficializzazione dell’addio comunicato sui social. Da quel momento sono arrivate tantissime indiscrezione sulla coppia che già poco tempo fa aveva deciso di fare una pausa di riflessione.

Anna Tatangelo ha tradito Gigi D’Alessio? La verità

Il gossip continua a rilanciare diverse teorie. Ad esempio, quella più gettonata riguarda il matrimonio. Sin dalla prima rottura girava voce che Anna volesse sposarsi dopo tutti questi anni di fidanzamento, ma che Gigi non avesse intenzione di convolare a nozze per la seconda volta, dopo la fine del suo matrimonio con Carmela di tanti anni fa. Sono diverse le presunte ragioni, ma dopo le ultime parole di Gigi a Francesca Fialdini, rilasciate a Da Noi a Ruota Libera, non lasciano spazio ai dubbi.

“Io mi ritengo un individuo molto generoso e uno che dà tutto se stesso agli altri. Proprio per questo sono stato tradito” ha rivelato. “Sono stato tradito da chi pensavo che mi parlasse senza retro pensieri. Poi ho scoperto la verità. Per fortuna ho tanti amici che mi fanno dimenticare queste cose”.

Si riferiva alla sua ex compagna Anna Tatangelo? I fans non hanno dubbi dopo queste ultime parole, e se non fosse così qui c’è in ballo un bel fraintendimento. Anna dirà qualcosa in merito o resterà in silenzio?

