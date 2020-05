Lutto nel mondo del wrestling: giovane lottatrice trovata senza vita

La giovane wrestler giapponese Hana Kimura è stata ritrovata morta nella giornata di ieri: non sono chiare ancora le cause del decesso, ma tutto farebbe pensare ad un suicidio.

Lutto nel mondo del wrestling che piange la scomparsa della giovane lottatrice di 22 anni Hana Kimura. A confermare la notizia del decesso è stata la stessa agenzia della 22enne giapponese, la Stardom Wrestling. Non si conoscono ancora con esattezza le cause della morte, ma tutte le circostanze farebbero pensare ad un suicidio. La wrestler avrebbe pubblicato poco prima dei post sui social network denunciando di essere stata vittima di bullismo informatico ed in uno di essi aveva scritto: “Non voglio più essere umana, Grazie a tutti, vi amo. Ciao“.

Leggi anche —> Tragedia nel pomeriggio: ragazzo muore sotto gli occhi degli amici

Hanna Kimura, wrestler giapponese professionista di 22 anni, è deceduta nella giornata di ieri, sabato 23 maggio. A diffondere la notizia del decesso è stata la sua agenzia, Stardom Wrestling con un comunicato pubblicato sul proprio sito. L’agenzia, come riporta la redazione de Il Corriere della Sera ha chiesto rispetto ai propri fan poiché non si conoscono ancora i dettagli sul decesso. Le circostanze farebbero pensare ad un gesto volontario da parte della lottatrice che da tempo sui social denunciava episodi di bullismo informatico di cui era stata vittima.

Negli ultimi giorni, la Kimura avrebbe condiviso post dal contenuto inquietante. “Mi arrivano addosso –come riporta Il Corriere della Sera– quasi cento opinioni al giorno. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuta, È stato bello, adesso sono debole. Mi dispiace. Non voglio più essere umana, Grazie a tutti, vi amo. Ciao“. Su una storia di Instagram, invece, venerdì ha pubblicato una foto insieme al suo gatto accompagnata da una sola parola come didascalia: “Addio“.

La giovane 22enne era divenuta famosa in Giappone entrando a far parte del mondo del wrestling nel 2016, anno in cui vinse il titolo juniores. L’anno scorso era riuscita ad aggiudicarsi il premio Fighting Spirit Award ed aveva preso parte al reality show Terrace House in onda su Netflix.

Leggi anche —> Roma, guardia giurata spara alla famiglia e tenta il suicidio

It absolutely breaks my heart how cruel people can be on social media. It was an amazing honor to know Hana Kimura. She was an amazing girl with the kindest soul and immense passion and work ethic. I’m at a loss of words over this tragedy. Rest In Peace my friend.

— Tessa Blanchard (@Tess_Blanchard) May 23, 2020