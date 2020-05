Lombardia, movida fuori controllo: Fontana minaccia nuove restrizioni – FOTO

Il regista Gabriele Muccino, come altri utenti del web, ha pubblicato foto che ritraevano immagini di una selvaggia movida a Milano: le evidenze hanno costretto il governatore Fontana a minacciare nuove restrizioni.

Con la Fase 2 bis dell’emergenza nel nostro Paese entrata nel vivo cresce la preoccupazione delle istituzioni in merito agli assembramenti. Più volte in questi giorni, sia i governatori sia il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, hanno ribadito l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza per evitare il rischio di una seconda ondata di contagi. A scatenare polemica in merito sono state alcune foto circolate nelle ultime ore sui social che ritraggono le strade di Milano affollate di persone, alcune delle quali senza mascherina ed a distanza ravvicinata. Tra gli utenti che hanno pubblicato le immagini, anche il noto regista Gabriele Muccino. Le foto non hanno lasciato indifferente il Presidente della Regione Attilio Fontana che si è detto pronto a disporre nuove restrizioni.

Milano, Muccino pubblica una foto della movida: il governatore Fontana minaccia nuove restrizioni

Qui Milano. Abbiamo un problema. pic.twitter.com/yV2Myk58fu — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) May 23, 2020

“Qui Milano, abbiamo un problema“. Con questo messaggio, il noto regista Gabriele Muccino ha accompagnato una foto pubblicata sul proprio profilo Twitter nella giornata di ieri. Nell’immagine postata da Muccino si vedono decine di persone che affollerebbero le strade del capoluogo lombardo in barba alle distanze di sicurezza disposte. Alcune delle persone ritratte addirittura non indossano la mascherina, mentre alcuni la tengono sotto al mento. La foto ha scatenato ovviamente una polemica sul web con decine e decine di commenti: alcuni utenti accusano il regista di aver pubblicato una foto non di ieri, mentre altri lo appoggiano preoccupati per la situazione.

Muccino non è l’unico ad aver pubblicato foto del genere sui social, scatti che hanno preoccupato il Presidente della Regione Attilio Fontana. Il governatore sulla propria pagina Facebook ha minacciato nuove restrizioni scrivendo: “Come ho più volte ribadito, Regione Lombardia è pronta a intervenire, anche con nuove restrizioni, per evitare che tutto il lavoro svolto fin qui grazie alla buona volontà della maggioranza dei cittadini, venga vanificato da alcuni incoscienti“. Fontana nel post si appella ai sindaci dei comuni lombardi ed ai Prefetti dopo aver visto le foto in questione chiedendo il massimo rigore. Il presidente lombardo conclude spiegando che, dove necessario, le istituzioni anche attraverso l’utilizzo delle forze dell’ordine, dovranno far rispettare le norme, come quella della riduzione degli orari di apertura e chiusura.

🔴🔴🔴 Come ho più volte ribadito, Regione Lombardia è pronta a intervenire, anche con nuove restrizioni, per evitare che… Gepostet von Attilio Fontana am Samstag, 23. Mai 2020

Non è la prima volta che Milano finisce nell’occhio del ciclone per episodi simili. A pochi giorni dall’inizio della Fase 2, scattata il 4 maggio, era divenuta virale una foto dei Navigli gremiti. L’immagine aveva destato indignazione soprattutto perché la Lombardia è la regione italiana più colpita dall’epidemia da coronavirus sia in termini di contagi che di vittime.

