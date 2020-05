Aggiornamento Protezione Civile, bollettino del 24 Maggio

La Protezione Civile nella giornata di oggi, 24 maggio 2020 ha diramato il bollettino in merito ai numeri dell’epidemia da Covid-19

Sul sito del Dipartimento della Protezione Civile è stato pubblicato il bollettino quotidiano che aggiorna la situazione dell’epidemia da Covid-19 in italia.

I soggetti attualmente positivi sono ad oggi 56.594, ossia 1.158 in meno rispetto a ieri, mentre i casi totali di contagio salgono a 229.858, con un incremento di 531 unità. Si aggiorna il bilancio delle vittime che arriva a 32.785 con 50 decessi nelle sole ultime 24 ore.

I guariti sono 140.479 , ossia 1.639 in più. Ancora in diminuzione i pazienti in terapia intensiva: totale 553, nonchè 19 in meno rispetto al giorno precedente. I ricoverati con sintomi scendono a 8.613 (-82).

I soggetti in isolamento domiciliare infine sono 47.428 in totale con un decremento di 1.057 unità nelle ultime 24 ore.

Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 23 maggio

La Protezione Civile nella giornata di ieri ha reso noto che il numero dei contagi complessivi era salito a 228.006. Di questi, erano 60.960 gli attualmente positivi.

In calo, come ormai da settimane, i pazienti in terapia intensiva che ieri erano 640 in totale. I pazienti guariti erano ancora raggiungendo nel complesso le 134.560 unità.

Bollettino Protezione Civile: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di venerdì 22 maggio

Il Dipartimento della protezione Civile nella giornata di ieri ha reso noto i numeri sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Il numero dei contagi complessivi è salito a 228.658, con un incremento di 652 casi. Di questi 59.322 sono gli attualmente positivi, ossia 1.638 in meno rispetto a giovedì.

Anche il numero dei pazienti in terapia intensiva è sceso a 595 (-45), mentre quello dei guariti è salito a 136.720 (+2.160).

Infine, nel bollettino, si evince che i decessi hanno subito un incremento di 130 morti portando il bilancio a 32.616.

