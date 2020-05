Molte persone si svegliano sempre alla stessa ora durante la notte senza capirne il motivo. Secondo la medicina cinese, sembrerebbe che l’ora in cui ci svegliamo possa significare delle disfunzioni del corpo.

Secondo la medicina tradizionale cinese, in un corpo sano fluisce l’energia armoniosamente attraverso i meridiani che la costituiscono, che sono i canali del corpo umano, riceventi il flusso di energia. La circolazione dell’energia è su un ciclo di 24 ore e stabilisce il ritmo circadiano. Sempre secondo la medicina cinese, quando una persona si sveglia alla stessa ora tutte le notti, vuol dire che un’energia più alta sta trasmettendo a questa persona un messaggio particolare. Se il tuo sonno si spezza dalle 21:00 alle 23:00, sei stressato. Sei perfezionista e fai fatica a staccarti dalle tue idee per riposare bene. Per liberare questa tensione, puoi fare meditazione o la respirazione addominale. Prova a fare dell’attività fisica di mattina o nel primo pomeriggio per chiarire cos’è che provoca ansia, quali pensieri ti affliggono. Non dimenticare, infine, di optare per un pasto leggero di sera per favorire un sonno che ti soddisfi.

Svegliarsi dalle 23 all’una di notte significa che si è delusi

Se hai invece l’abitudine di svegliarti sempre tra le 23:00 e l’01:00 vuol dire che sei stato segnato da una delusione. Ti sei fidato di una persona e quella persona ti ha tradito e anche se hai deciso di voltare pagina, stai facendo fatica a spazzare via il passato. Devi esprimere le tue emozioni per riposare meglio. Svegliarsi tra l’una e le tre del mattino vuol dire che hai dentro di te molta rabbia che sta influenzando il tuo sonno. Per ritrovare una buona qualità del sonno, devi capire cosa causa questa rabbia.

Se ti svegli tra le 3:00 e le 5:00 stai cercando un cambiamento: è il momento migliore per riflettere sulla tua vita. Allevia le tensioni e connettiti con le tue sensazioni corporee.