Vittorio Brumotti ha commentato l’aggressione subita ieri a Milano, non nascondendo la paura: “Mi sono spaventato molto”.

L’inviato di ‘Striscia la notizia’, Vittorio Brumotti, si trovava a Milano, a Porta Venezia, in centro, per documentare una piazza di spaccio in sella alla sua bicicletta. Il ciclista ha raccontato in una nota diffusa da ‘Striscia’: “L’aggressione è stata molto violenta e per qualche minuto ho perso conoscenza, ma per fortuna adesso sto bene”. Ad aggredirlo è stato un gruppo di spacciatori: “Mi hanno colpito al volto in modo violento. Le forze dell’ordine e gli operatori sanitari sono subito arrivati”. Lo hanno trasportato con urgenza all’ospedale Niguarda. “Sto bene e ho firmato per tornare a casa – ha detto ancora Brumotti -. Hanno provato ancora una volta a intimidirmi, ma anche questa volta non mi fermeranno”. Vittorio Brumotti è stato colpito alla testa con un bastone ed è finito a terra. Il giornalista Gianluigi Nuzzi ha pubblicato un video su Instagram in cui Brumotti è stato ripreso dopo l’aggressione (lo riportiamo in fondo all’articolo) e ha espresso tutto il suo appoggio al ciclista. Nuzzi ha scritto come didascalia al video: “Vittorio Brumotti di “Striscia la notizia” è stato selvaggiamente aggredito mentre riprendeva lo spaccio di droga a porta venezia a Milano. Un fatto di una gravità inaudita. Il prefetto e il questore cosa fanno? Solidarietà amicizia e sostegno”.

Vittorio Brumotti è stato ricoverato in codice verde

‘Striscia la notizia’ non ha commentato, per ora, i fatti. Si sa, al momento, solo che Brumotti è stato ricoverato in codice verde, con cui viene indicato un livello di urgenza minore col paziente che ha riportato lesioni.

Dalle immagini del ‘Corriere della Sera’ si vede comunque che il ciclista non ha perso conoscenza dopo l’aggressione.