Zara Abid. E’ stata confermata la morte della modella pakistana a causa dell’ incidente aereo avvenuto ieri in fase di atterraggio all’aeroporto di Karachi

La modella leader Zara Abid è stata anche tra le vittime del volo PIA PK8303, che si è schiantato a Karachi.

L’aereo aveva a bordo 99 persone in tolale. I funzionari del Dipartimento della Salute di Sindh hanno riferito che due passeggeri, Zubair e Zafar Masood, sono sopravvissuti allo schianto. Non c’è stato nulla da fare per gli altri 97.

Tra questi anche Zara Abid. Era una stella nascente dell’industria della moda pakistana e quest’anno ha vinto il premio Best Family Model agli Hum Style Awards. Ha lavorato con quasi tutti i principali designer del settore e ha iniziato la sua carriera con Sana Safi Naz. Stava anche per fare il suo debutto sul grande schermo con un film di Azeem Sajjad Chaudhry.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> NETFLIX, PERCHÈ STA CANCELLANDO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI PROFILI

Zara Abid: i messaggi di cordoglio di chi l’ha conosciuta

I suoi follower su Instagram, oltre 137 mila, le stanno rendendo omaggio con commenti di cordoglio.

L’attrice Ayesha Omar ha scritto in un post: “Zara e io abbiamo vinto premi importanti quest’anno insieme, a gennaio. Quella è stata l’ultima volta che l’ho incontrata. E’ stata anche l’unica volta in cui ho avuto modo di connettermi davvero con lei. Le ho consegnato io il premio, insieme ai due Tariq. Stava piangendo di gioia. Ricordo di averla abbracciata forte e di aver detto ‘piccola, te lo meriti così tanto’. Era troppo sopraffatta dall’emozione per parlare molto sul palco. ”

Continua inoltre dicendo: “Non dimenticheremo questo giorno, ci farà pensare a quanto sia imprevedibile la vita. Pregheremo per la tua anima e per la tua famiglia, insieme alle famiglie di tutti i defunti. Possa Allah dare loro forza.”

Visualizza questo post su Instagram ~ who is missing trips to the beach? 🙋🏽‍♀️ #ZaraAbid Un post condiviso da Zara Abid (@zaraabidofficial) in data: 7 Mag 2020 alle ore 4:48 PDT

Anche lo stilista Khadijah Shah ha voluto ricordarla con queste parole: “L’industria della moda ha perso Zara Abid. Era una ragazza splendida, infaticabile e professionale. Guardando le sue foto mi sono sempre stupito della sua energia e del suo dinamismo. Possa la sua anima riposare in pace. Che Allah ci protegga e abbia misericordia di tutti noi».