Barbara D’Urso massacra Clizia e Paolo in diretta: “Perché questa sceneggiata?”. I due si erano già visti e la conduttrice li ha smascherati in diretta

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ad un certo punto Clizia è stata squalificata e, quando Paolo è uscito dalla casa dopo essersi classificato al secondo posto, non ha potuto vederla a causa del covid-19. In occasione di questo incontro, la D’Urso aveva chiesto l’esclusiva e loro hanno accettato. Poi la verità in diretta su Canale Cinque.

Barbara D’Urso smaschera Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia in diretta

La produzione di Live Non è la D’Urso ha preparato tutto per riprendere il momento in cui la coppia si riunisce dopo mesi dall’ultima volta che si è salutata, dopo la squalificazione. La location è una spiaggia, con un letto ricoperto da petali di rose. Poco prima di farli riunire, Barbara sgancia la bomba. Prima chiede ai due ragazzi da quanto tempo non si vedono, giusto per dare modo loro di “confessare”, ma loro continuano a mentire.

“Ho voluto chiedervi conferma in diretta perché stasera in camerino mi è arrivata una notizia, e io non ci potevo credere. Non ci voglio credere.La notizia è che voi vi siete già incontrati, e vi siete incontrati. Mi hanno detto che vi siete visti, molto vicini, e che avete fatto un servizio fotografico.”

I due sono palesemente in imbarazzo, Paolo cerca di chiudere l’argomento chiedendo se possono cominciare, ma Barbara riparte in quarta e rivolge la domanda a Clizia. “Ieri abbiamo fatto queste foto, e abbiamo ceduto alle foto. Siamo due giovani amanti, non ci vediamo dal 24, non ci vedevamo da tanto tempo”.

Barbara chiede: “Se ieri vi siete già visti, e avete fatto delle foto insieme per la cover di un famoso giornale, e vi siete già riabbracciati, la domanda è per quale motivo allora siamo qui a fare una sceneggiata? Io non voglio prendere in giro il pubblico di Live Non è la D’Urso. Perché quando ve lo chiedo mi dite che siete emozionati quando vi siete visti solo ieri? Io mi sento presa in giro. Ci sono rimasta male”

Appena finita la discussione, i due hanno avuto modo di incontrarsi. Per una seconda volta!