Barbara D’Urso, presa in giro da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, sbotta in diretta a Non è la D’Urso e smaschera tutto così.

“Per quale motivo siamo qui a fare una sceneggiata? Io non voglio prendere in giro il pubblico”: Barbara D’Urso ha reagito così di fronte alla sceneggiata di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia che, nonostante si siano già visti, davanti alle telecamere di Non è la D’Urso, hanno finto di non vedersi da mesi. Una presa in giro che non è andata giù a Barbara D’Urso che, in diretta, ha raccontato la verità smascherando la coppia.

Informata dell’incontro tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro avvenuto senza telecamere, prima della diretta di Non èa la D’Urso, la conduttrice di canale 5 non ci sta e smaschera tutto in diretta scatenando la dura reazione del pubblico.

“Da quanto non vi vedete, dal 24 febbraio? Ho voluto chiedervi conferma perché in camerino stasera mi è arrivata una notizia. Ho detto: “Non ci voglio credere”. La notizia è che voi vi siete già incontrati per fare un servizio fotografico per la cover di un famoso giornale”, ha detto Barbara D’Urso che, in precedenza, aveva sfoggiato il suo décolleté esplosivo.

Ad ammettere tutto è stata la Incorvaia. “Lui ha fatto i 14 giorni di quarantena, che sono stati interminabili. Ha fatto il tampone ed era negativo. Poi ieri abbiamo fatto questo incontro, è vero. Siamo due giovani amanti, non ci vedevamo da tre mesi e abbiamo fatto questa trasgressione. Ti assicuro che le lacrime di Paolo sono vere”.

Delusa e arrabbiata, la D’Urso ha espresso la propria amarezza per l’accaduto. “Allora per quale motivo siamo qui a fare una sceneggiata? Io non voglio prendere in giro il pubblico. Capisco che volevate sognare i vostri fan, ma io ci sono rimasta male. Sono dalla vostra parte, ma mostrare alla gente una cosa finta… Stiamo organizzando questa cosa da tempo, se avessi saputo che vi eravate già rivisti lo avremmo fatto in modo diverso”.