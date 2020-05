Diletta Leotta, sdraio e costume succinto, che spettacolo – FOTO

Diletta Leotta si concede qualche giorno di relax tra lago e montagna e la sua foto in costume intero, molto sgambato, manda in visibilio i suoi fan. Pioggia di like e commenti ironici

Visualizza questo post su Instagram Siesta tra lago e montagna 😌 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 24 Mag 2020 alle ore 10:16 PDT

Domenica di relax per Diletta Leotta. La bella conduttrice in attesa di sapere se si tornerà a giocare in serie A, si rilassa al sole e in montagna. Per lei, come molti altri dello spettacolo, parte del suo lavoro è sospeso come quello di Dazn. Ma Diletta non si perde d’animo e continua a lavorare in radio e a dedicarsi allo sport.

Nonostante il lockdown il suo fisico è perfetto, mozzafiato come sempre. Lei non manca occasione per farlo notare ed i fan apprezzano moltissimo. La sua ultima foto ha letteralmente mandato il tilt il web per lo scatto tra il lago e la montagna.

La prorompente siciliana rimasta a Milano durante tutto la quarantena, si è concessa, ora che è possibile muoversi, qualche momento di riposo, immersa tra la natura. “Siesta tra lago e montagna” ha scritto a corredo della sua foto.

Un po’ di sole sulle rive del lago di Como e i fan sono andati completamente in visibilio. Colpa del costume della Leotta. Un pezzo unico, intero, senza troppi fronzoli, ma davvero succinto. Il costume è sgambatissimo e molto scollato.

Le forme di Diletta esplodono e cancellano, quasi, il paesaggio che sta dietro di lei. Le onde dei fianchi e del sedere scendono sinuose lungo la sdraio. Quelle del seno si intravedono leggermente perché coperte dalle sue braccia.

Diletta Leotta, pioggia di like e commenti ironici

Diletta Leotta manda in delirio i fan sui Instagram. Ancora una volta, sempre più mozzafiato isuoi scatti, che la ritraggono nei suoi post. La foto domenicale al lago ha collezionato una pioggia di like, oltre 520mila i followers che hanno apprezzato lo scatto della conduttrice sul Lago di Como.

Senza poi parlare dei commenti ironici che sono arrivati a cascata tra chi vorrebbe essere al posto della sdraio e chi ironizza sulla forma degli alberi dietro le sue spalle. E poi c’è chi se la prende con lo zoom e via i doppi sensi. “Non zoomate troppo mi raccomando” scrive uno degli utenti.

Insomma, Diletta sa come continuare a rapire, anche solo con gli occhi, il suo pubblico. E ogni volta lo fa alla grande, tra un pizzico di malizia che non guasta mai.

In un altro post, infatti che la ritrae sempre sul lago la bella siciliana ha scritto: “Fammi vedere come è venuta la mia prima foto al lago”. I vestiti succinti non mancano e la scollatura tra un vedo non-vedo è apprezzatissima.