Eleonora Daniele sta per diventare mamma per la prima volta: la conduttrice è già in clinica. La Rai cambia tutto il palinsesto.

Eleonora Daniele sta per diventare mamma per la prima volta e la Rai stravolge tutto il palinsesto. La conduttrice di Storie Italiane, come fa sapere l’informatissimo sito Tv Blog, si troverebbe già in clinica per dare alla luce la sua piccola Carlotta. Salta così l’ultima puntata di Storie Italiane. La Daniele si sarebbe dovuta congedare dal pubblico di Raiuno martedì 26 maggio per poi lasciare il testimone a Marco Liorni. Carlotta, però, ha deciso di anticipare i tempi e nelle prossime ore potrebbe già venire al mondo.

Eleonora Daniele mamma: l’arrivo della piccola Carlotta stravolge il palinsesto della Rai

Sono ore d’attesa per Eleonora Daniele che dovrebbe partorire nelle prossime ore. La conduttrice dovrebbe diventare mamma a breve come informa Tv Blog che annuncia la presenza in clinica dell’amatissima conduttrice Rai che, proprio durante una puntata di Storie Italiane, trasmessa lo scorso gennaio, aveva annunciato di essere incinta della sua primogenita che si chiamerà Carlotta, come la nonna della conduttrice.

La Daniele, dunque, va ufficialmente in maternità. La conduttrice tornerà al timone di Storie Italiane a settembre quando la sua piccola Carlotta avrà qualche mese. Per lei, dunque, sarà un’estate diversa, la prima da mamma mentre la Rai ha cambiato in pochi minuti il proprio palinsesto.

Martedì 26 maggio, Storie italiane sarà sostituito da Uno mattina che si allungherà fino alle 11.30 per poi lasciare la parola a La prova del cuoco che partirà mezz’ora prima. Storie italiane, inoltre, durante le mattine estive, sarà sostituito da una versione mattutina del programma di Marco Liorni, Italia sì, che andrà in onda in prova giovedì e venerdì per poi debuttare ufficialmente lunedì 1° giugno.