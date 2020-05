Emma Marrone, compleanno bollente: body e stesa sul pavimento – FOTO

Emma Marrone festeggia il compleanno con una mise bollente: con un body nero, stesa sul pavimento, fa impazzire tutti, foto.

Emma Marrone festeggia il compleanno con un outfit bollente. “Sono nata il 25 maggio del 1984 alle 11:50 di venerdì. Oggi soffio 36 candeline”, scrive la cantante posando davanti all’obiettivo con un body nero, stesa per terra, mettendo in mostra anche un tatuaggio sulla coscia che scatena la fantasia dei fans. Bellissima e in perfetta forma, Emma si regala un compleanno bollente nella sua Puglia dove è pronta a festeggiare con i genitori, il fratello e Gaetano, la sua persona preferita.



Il bilancio dei primi 36 anni di Emma Marrone

Foto sensuale e bilancio dei suoi primi 36 anni per Emma Marrone che approfitta del giorno del suo compleanno che avrebbe dovuto festeggiare all’Arena di Verona con un concerto memorabile, tra ripercorrere quella che è stata finora la sua vita.

“Si,penso di essere più figa adesso di quando di anni ne avevo 26. Autostima per fortuna a mille. Ho una famiglia forte e unita che mi ama moltissimo. Ho vinto un’altra battaglia e anche se un po’ ammaccata ne sono uscita indenne. Ho un posto speciale nel cuore di tanta gente. Ma tanta tanta“, scrive Emma sfoggiando tutto il suo fascino e la sua sensualità.



“Questo “strano periodo” ha sconvolto anche i miei piani.. Ma ho imparato a guardare il bicchiere mezzo pieno. Se è vino rosso è anche meglio. Stamattina ho aperto gli occhi e ho pianto. Mi capita da un po’ di anni a questa parte. Mi commuovo. Forse perché capisco davvero il valore di avere un anno in più. Grazie a tutti per i messaggi pieni d’amore.

Siete il mio regalo dalla vita”, conclude Emma nel post con cui brinda al suo compleanno e che potete vedere all’inizio dell’articolo.