In attesa del tampone prende un aereo: scatta la quarantena per 40 persone

Un uomo, pur manifestando sintomi lievi del Covid-19 ed essersi sottoposto al tampone, non ha atteso gli esiti dell’esame e da Reggio Emilia si è recato a Cagliari: era positivo.

Un 64enne è risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi, a rendere anomala la vicenda però è che l’uomo veniva da Reggio Emilia ed al momento in cui ha appreso l’esito del suo tampone era invece a Cagliari. Già perché, nonostante manifestasse lievi sintomi e fosse in attesa di conoscere il risultato dell’esame, ha deciso di volare in Sardegna piuttosto che rimanere a casa.

Leggi anche —> Perugia, ordinanza anti assembramenti: il sindaco blocca la movida

Non attende esito del tampone e vola a Cagliari: positivo al coronavirus

Un uomo di Reggio Emilia, impiegato in un’azienda che si occupa di apparecchiatura del settore alimentare, piuttosto che attendere i risultati del tampone in casa ha deciso di accelerare i tempi e non cancellare i suoi impegni di lavoro. Sicché si sarebbe imbarcato su di un volo diretto a Cagliari. Una volta giunto nel capoluogo sardo sarebbe stato raggiunto dalla notizia delle Ausl che gli comunicava la sua positività al coronavirus. All’esito della comunicazione è ovviamente scattata la quarantena per lui e per circa 40 persone che erano venute a contatto. Al momento il 64enne non manifesterebbe sintomi gravi e si trova ospite, non ricoverato perché la sua condizione non lo necessita, dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari e vi rimarrà sino a quando il suo tampone non sarà negativo. Nessuno, infatti, considerando la positività si è offerto di accoglierlo.

A riportare la notizia la redazione de L’Unione Sarda, che secondo quanto appreso riferisce che l’uomo avrebbe avuto contatti solo con due soggetti all’interno della struttura ricettiva presso cui soggiornava e con una decina, invece, di operai impiegati nella ditta presso la quale si era recato per effettuare attività di manutenzione. Sottoposti a quarantena, però, saranno anche coloro i quali si trovavano a bordo dello stesso aereo dell’uomo.

Al momento le autorità sanitarie sono a lavoro per ricostruire la lista dei passeggeri del velivolo e per cercare di comprendere quali siano stati i luoghi frequentati dall’uomo per scongiurare l’innesco di una nuova catena di contagi.

Leggi anche —> Zero decessi in Lombardia, le parole dell’assessore Gallera

Tensioni in Sardegna, Solinas vuole passaporto sanitario

L’episodio ha nuovamente innescato tensioni all’interno del governo Regionale. Il Presidente Christian Solinas sarebbe convinto della necessarietà di modificare le attuali disposizioni in materia di isolamento. Ed infatti, a suo avviso, andrebbe sostituita l’attuale regola per cui chiunque giunge sull’Isola dovrebbe trascorrere due settimane in quarantena. Eccezion fatta nel caso in cui si dovesse giungere in Sardegna per comprovati motivi di lavoro.



Per il Governatore per favorire il turismo bisognerebbe agire diversamente con l’introduzione di un passaporto sanitario.