È una ragazza di 22 anni e, anche se è poco conosciuta dal grande pubblico, è la figlia di un presentatore molto amato della TV italiana.

Alice Sebastiani è la figlia primogenita di un presentatore della televisione italiana molto amato, soprattutto nell’ultimo periodo più amati della televisione italiana. Il padre ha condotto, insieme a Rosario Fiorello, l’ultima edizione del Festival di Sanremo e i due si stanno preparando per la conduzione della prossima edizione della kermesse della canzone italiana del 2021. Alice ha 22 anni e forse è poco conosciuta dal grande pubblico del piccolo schermo che però non può ignorare l’identità di suo padre, un presentatore italiano molto noto e amato. Alice Sebastiani è la figlia di Amadeus, che all’anagrafe si chiama Amedeo Sebastiani. La ragazza è nata dalle nozze del conduttore con la sua prima moglie Marisa Di Martino. Il testimone del suo primo matrimonio è stato proprio l’amico Rosario Fiorello, elemento che sta a significare la grande amicizia che lega i due uomini dello spettacolo. La giovane ha conseguito, pochi mesi fa, la laurea con 110 e lode in Fashion Business all’Istituto Marangoni di Milano. E a oggi ha un rapporto stupendo anche con la seconda moglie di suo padre, Giovanna Civitillo, che è la mamma di Jose.

La figlia del presentatore non ama apparire in TV

Alice Sebastiani non ama apparire in TV: durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo ha preferito infatti rimanere dietro le quinte e non in prima fila come il fratellino, che è stato un vero protagonista delle serate sanremesi. La separazione dei genitori è arrivata nel 2007 dopo una lunga crisi ma il rapporto con la Civitillo non è stato il motivo della rottura tra i due.

Non si sa niente però della vita privata dell’ex moglie di Amadeus da quando si sono divisi.