Dalla bellissima Michela Quattrociocche arriva un post rivolto ai suoi ammiratori. Il post del lunedì rende più dolce il post-domenica.

Visualizza questo post su Instagram Monday ❤️ Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 25 Mag 2020 alle ore 2:11 PDT

La bellissima Michela Quattrociocche vive all’insegna della semplicità. Ed è proprio questo che vuole comunicare ai suoi numerosi followers. L’attrice romana, 31 anni, si mostra in un post pubblicato nella tarda mattinata di lunedì 25 maggio 2020. C’è una sola parola ad accompagnare l’immagine che la vede come unica, bellissima protagonista.

“Monday” scrive la ‘Miky’, che si fa vedere con il capo reclinato su di un fianco e tiene lo sguardo fisso verso l’obiettivo. I suoi occhi verdi bucano lo schermo e lo sguardo penetrante e magnetico di cui solo lei è capace ha totalizzato oltre 7500 ‘mi piace’ e svariati commenti nel giro di appena un’ora e poco più.

Michela Quattrociocche, uno sguardo capace di affascinare

Visualizza questo post su Instagram Doveva piovere e invece .. Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 20 Mag 2020 alle ore 4:51 PDT

La Quattrociocche dimostra di avere metabolizzato molto bene la recente separazione annunciata in contemporanea con Alberto Aquilani. I due hanno avuto due figli e resteranno in buoni rapporti per il bene delle bimbe che hanno avuto rispettivamente nel 2011 e nel 2014. All’indomani di quella notizia che ha spiazzato molti tra i suoi fans, hanno fatto seguito anche diversi altri post che hanno suscitato l’entusiasmo dei suoi followers. Come ad esempio quello in cui indossa un costume rosa per promuovere il Made in Italy.

