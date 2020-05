Michelle Hunziker , sforzi fisici e sorrisi , la sua domenica – Foto

Michelle Hunziker pubblica delle foto giocose ed amorevoli dopo un periodo di burrasca che l’ha vista ultimamente sotto i riflettori per un suo servizio a Striscia al Notizia

Sembra tornato il sorriso sul volto di Michelle Hunziker. La popolarissima conduttrice svizzera sembra non aver passato delle settimane al top come al suo solito. Ultimamente infatti è stata oggetto di molte critiche dovute al servizio sulla giornalista Giovanna Botteri, corrispondente Rai dalla Cina. La donna veniva sbeffeggiata poichè indossa, durante i suoi collegamenti, sempre la stessa mise che consiste in un maglioncino nero. La voce fuori campo che accompagnava il servizio era proprio quella della Hunziker. La showgirl si è attirata le ire di quanti pensino che il mestiere di giornalista non debba legato all’abito ma alla bravura, e forse si aspettavano una solidarietà maggiore da un’altra donna.

Nello scatto pubblicato dalla stessa Michelle ieri su instagram, la ritroviamo felice, allegra e spensierata. E’ una foto di famiglia che mostra al pubblico l’Amore con la A maiuscola. Quello per il marito, Nicola Trussardi, (a cui è legata dal 2011) e per le due figlie minori, Sole e Celeste, teneramente tenute in braccio dai genitori. I quattro, circondati dal verde, attorniati da una distesa di fiori, sorridono alla vita, sicuramente sollevati anche loro per la (parziale) libertà che abbiamo riottenuto questi giorni dall’inizio della Fase 2.

Michelle Hunziker: tanto amore per lei nei commenti del pubblico

In un secondo post, Michelle Hunziker si mostra in modalità sportiva. Insieme a due preparatissimi personal trainer, spiega come fare un efficace allenamento stando a casa ed utilizzando strumenti di uso comune come una sedia o un ascigamani. “Il Signore ti benedica, Michelle.Stai facendo un regalo a tutti quelli che non possono permettersi la palestra.” – scrive un ammiratore. “Allenamento fatto nel pomeriggio, sono ancora provatasiete unici ed è bellissimo e divertente allenarsi con voi, grazie” – si legge in un altro commento. E ancora: “Come si fa a non amarti?”

Sembra proprio tornato il sereno per la Michelle nazionale.