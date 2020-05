Naike Rivelli in ginocchio, posa da capogiro: cosa cerca ? – Foto

Naike Rivelli provocatrice su Instagram. Scandalizza attraverso i suoi scatti e manda messaggi importanti a tutti i suoi followers

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli) in data: 24 Mag 2020 alle ore 2:40 PDT

Provoca sapendo di provocare. Naike Rivelli, la bellissima figlia di Ornella Muti, ci è cascata di nuovo e pubblica un altro scatto shock sulla sua pagina Instagram. Sa perfettamente usare i social per far arrivare in rete i suoi messaggi. Lo fa con intelligenza, una buona dose d’ironia e sicuramente autostima da vendere. Capita nei suoi post d’intravedere la madre, complice dell’operato di Naike. Le due sono legate da un amore palpabile anche attraverso gli schermi di un computer o di uno smartphone.

LEGGI ANCHE >>> MELISSA SATTA , PRIMA VOLTA IN COSTUME E FONDO SCHIENA DA URLO – FOTO

Naike Rivelli: provocazione e virtù

Nella sua ultima galleria di foto la vediamo china mentre guarda dal buco della serratura di una porta. Indossa da un mini slip nero che copre a malapena tutte le sue grazie. Fondo schiena da urlo che non ha niente da invidiare a quello di una ventenne, tacchi alti e capelli sciolti che le ricadono dolcemente sulle spalle.

Cosa starà spiando la bella Naike? Non è dato sapere. E’ uno scatto sicuramente metaforico. Aldilà della porta ognuno può immaginare ciò che vuole. Importante però è il messaggio che lei stessa allega in cui scrive: “Siamo liberi di seguire chi e ciò che vogliamo. Se non capite i nostri messaggi se non condividete il nostro stile di vita, se non vi entusiasma il mio lavoro, perché mi seguite? “

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

I commenti impetuosi degli haters

Anche gli scatti con il suo attuale compagno sono spesso fatti per dare uno scossone al web. Li troviamo in posizioni hot, in attimi di profonda intimità sessuale ma con il volto coperto da secchi. Metafora forse della scarsa conoscenza emotiva nelle coppie a favore di quella fisica? Chi lo sa?

I commenti sono impietosi: “Non sai più cosa fare per attirare l’attenzione”. “Ma non ti scocci a postare sempre le stesse foto?” Ma Naike Rivelli va avanti per la sua strada, è una fotografa e una creativa, non si ferma davanti a piccoli ostacoli e dice: “Riempitevi di cose che vi appagano, non sprecate il vostro tempo prezioso appresso a ciò che non amate. Andate a seguire i vostri sogni e i vostri maestri. “

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta: “La prima volta al lago”. Un panorama bollente e mozzafiato – FOTO