Orso in Trentino sorprende alle spalle un bambino – VIDEO

Orso in Trentino. Alessandro, un ragazzino di 12 anni, è riuscito a scappare da un orso che è sbucato alle sue spalle durante una gita fuori porta in Trentino

Si è conclusa fortunatamente bene l’avventura del giovane Alessandro, 12 anni. Il ragazzino, studente di prima media nel paese di Sporminore, in provincia di Trento, ha avuto un incontro ravvicinato con un orso nelle montagne nei pressi della sua cittadina.

Una pic nic con la sua famiglia poteva avere un tragico epilogo, fortunatamente non è stato così. Intorno alle 10.30 del mattino, la famiglia Franzoi era intenta a passare del tempo insieme, immersa nel verde, nel cuore delle Dolomiti: Lo zio di Alessandro, Federico sostiene che è un’attività che praticano spesso. In montagna in quel momento c’erano tante altre persone. Regnava ovunque il silenzio. Alessandro si è allontanato solo di poco per fare una passeggiata. Da un cespuglio è sbucato all’improvviso un orso, esattamente alle spalle del ragazzino. Grazie al suo sangue freddo è riuscito ad allontanarsi in tranquillità. A riprendere tutta la scena è stato Loris Calliari tramite l’obiettivo di uno smartphone. “L’ orso era accucciato, credo, dopo si è alzato quando ha visto Alessandro. Lui è un amante degli orsi e non vedeva l’ora di vederne uno, sapeva già come comportarsi.” – ha dichiarato l’uomo

Orso in Trentino: le parole del giovane protagonista

Cosa ne pensa dell’accaduto il giovane Alessandro? A lui è sembrato di vivere in una storia fantastica, di essere il protagonista di una straordinaria avventura. “È stato il giorno più bello della mia vita, è stato come essere in un sogno, un’esperienza incredibile”. Non dello stesso avviso la madre che ringrazia il cielo che si sia trattato di un orso mansueto. Per lei è stato un terribile incubo. Alessandro racconta: “Speravo che succedesse. Quando ho visto l’orso sbucare dietro di me, mi sono emozionato. Ero davvero felicissimo. Sapevo anche cosa dovevo fare: mantenere la calma e non guardarlo negli occhi”. A piccoli passi e mantenendo la lucidità, il ragazzo è riuscito a salvarsi

Pochi giorni fa in Trentino si è registrata un’altra avventura di un orso equilibrista che durante la notte si arrampicava sui palazzi e passeggiava per le strade di Calliano.

