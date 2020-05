Report, Sigfrido Ranucci, carriera, età moglie e figli del presentatore. Uno dei volti più amati nella nostra televisione

Sigfrido Ranucci è un giornalista e conduttore televisivo. Laureato in Lettere alla Sapienza di Roma, la sua carriera è cominciata nel lontano 1989. Ha cominciato a lavorare nel mondo dell’informazione approdando al Tg3, occupandosi di attualità, sport e cronaca. Nel 1997 ha cominciato a collaborare con Rai News, Rai International e Tg3 Primo Piano e due anni, dopo, nel 1999, è stato scelto dalla Rai come inviato nei Balcani. Nel 2001 è volato a New York per raccontare gli attentati terroristici alle Torri Gemelle.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Maria De Filippi | il disturbo che le toglie il sonno | “Una ossessione”

Sigfrido Ranucci e la sua vita al di fuori di Report

Nello stesso anno è anche riuscito a recuperare l’ultima intervista, inedita, rilasciata da Paolo Borsellino prima della morte, a poche ore dalla strage di Capaci. Quattro anni dopo il giornalista è stato inviato a Sumatra per documentare lo tsunami. Ha realizzato molte inchieste importanti affrontando temi come la mafia, il traffico illecito dei rifiuti e l’uso dell’uranio impoverito come arma. Inchieste per cui ha ottenuto una lunga serie di riconoscimenti. A partire dal 2006, Ranucci ha cominciato a lavorare con Milena Gabanelli come autore di Report, in onda su Rai3. Dal 2011 collabora con il Corriere della Sera e dal 2017 ha sostituito Milena Gabanelli alla conduzione di Report.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Elettra Lamborghini | e tutto è bollente | lei lava la sua auto così | FOTO