Nella mattinata di lunedì 25 maggio 2020, Romina Power sul suo profilo Instagram molto seguito ha pubblicato un messaggio speciale. Non si tratta di un riferimento a sé stessa in maniera diretta od alla controversa vicenda che riguarda la sparizione di sua figlia Ylenia Carrisi. Cosa della quale la cantante italo statunitense ha spesso parlato su tale spazio social, per esprimere tutte le sue sensazioni di mamma alle prese con una figlia che manca di casa sin dalla prima metà degli anni ’90. Con il tempo Romina ha imparato a gestire il dolore, ma certamente non a metabolizzarlo. E lei in cuor suo spera sempre che la ragazza – ormai diventata a tutti gli effetti una donna matura visto che avrebbe quasi 50 anni – possa fare ritorno da lei e da Al Bano.

Romina Power: “Solo l’amore è importante, il resto non conta”

Ora Romina posta invece un messaggio che suona come una sorta di monito. E che è atto a ricordare l’importanza dell’amore. Si tratta di una massima di Charlie Chaplin, celebre attore inglese del cinema muto di inizio anni ’20 ed anche dei primi anni in cui il sonoro si era imposto come il nuovo standard sul grande schermo. Quest’ultimo una volta disse: “Serve il potere solo quando si vuole fare qualcosa di dannoso. Altrimenti l’amore è sufficiente per fare tutto il resto”. Un aforisma che sembra proprio calzare a pennello per ‘Il Grande Dittatore’.

Un omaggio evidente a Charlie Chaplin

Si tratta di uno dei film più famosi di Charlie Chaplin, nel quale ‘Charlot’ interpretava neanche tanto velatamente il personaggio di Adolf Hitler. Scimmiottandolo con il suo ‘Adenoid Hynkel’. In esso apparivano anche le caricature – riuscitissime – di Benito Mussolini e di altri personaggi dei regimi nazista e fascista. Parole fondamentali, che risultano attuali oggi come nei secoli passati ed in quelli che verranno. E che si applicano a qualunque situazione quotidiana. Dalla più insignificante alla più impattante.

