Sabrina Salerno, canotta bianca: esplode tutto – Foto

Sabrina Salerno e la foto della domenica in Veneto. Il web continua ad andare in tilt con le sue foto in cui l’attrice genovese si mostra sempre al top. Forme e sorriso in bella vista

Visualizza questo post su Instagram Che poi…alla fine… ho sempre cercato la normalità… Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 24 Mag 2020 alle ore 12:00 PDT

Una giornata di splendida normalità quella di ieri per Sabrina Salerno che si è concessa un week end spensierato tra sole e paesaggi in campagna. L’attrice genovese ha staccato la spina recandosi nella campagna veneta. E anche qui non è mancata l’occasione per mettere in bella mostra le sue forme esplosive e il suo bellissimo sorriso, che nei suoi post su Instagram non manca mai.

“Che poi…alla fine… ho sempre cercato la normalità…” ha scritto a corredo della foto in cui si mostra in tenuta ginnica, con una semplicissima canotta bianca chiusa nel jeans. Ma come si dice, spesso la semplicità paga.

Sabrina non ha bisogno di molti fronzoli. Le sue curve esplosive si fanno notare eccome, quasi stanno strette dentro la magliettina attillata e quasi trasparente. Non si lascia molto all’immaginazione. Le forme del seno sembrano quasi per esplodere, anche se al momento è tutto abbastanza contenuto.

Le misure da pin-up della cantante, nonostante gli anni, continuano ad incantare e far sognare i suoi followers, che però le riconoscono di essere oltre che bella anche “saggia”.

Sabrina Salerno, da bomba con le sue canotte

Le canotte provocanti di Sabrina Salerno piacciano e anche tanto. In un altro post, pubblicato solo sabato, la cantante scoperta da Claudio Cecchetto ne ha sfoggiata un’altra delle sue, sempre in bianco, e qui il decolleté è da urlo.

Le sue forme prorompenti non ci stanno nella magliettina e quasi chiedono di essere liberate o contenute, questione di vedute. La Salerno non sbaglia mai prospettiva, qualsiasi essa sia. Quella scattata in macchina, dall’alto, mette tutto in bella mostra.

Gli anni anagrafici passano per Sabrina ma non per il suo fisico che è sempre in forma, scolpito, e letteralmente da invidia. Anche quando si tratta di tornare alla normalità dopo settimane di lockdown.

“Chi avrebbe mai detto che sarebbe diventato un traguardo quello di vivere la normalità? …Eppure oggi mi fa strano anche solo salire in macchina o potermi concedere una cena al ristorante, quello che finalmente farò stasera… Una serata normale che visti i tempi diventa una serata eccezionale 😍” ha scritto la Sabrinona.

Pronta per il suo week end di fuga da casa, diventata forse anche per lei, troppo stretta. In macchiana e via per un bella cena a ristorante.