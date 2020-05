Virginia Raffaele, ecco chi è l’attrice ed imitatrice, arrivata anche al Festival d Sanremo. Età, vita privata, carriera e tutto quello che c’è da sapere su di lei

È una delle donne più irriverenti, simpatiche e complete del panorama italiano. Lei è Virginia Raffaele e negli ultimi anni si è fatta conoscere per la sua bravura in veste di imitatrice in primis, ma anche attrice e conduttrice arrivando direttamente sul palco dell’Ariston di Sanremo.

Uno dei suoi personaggi epici e che l’ha portata al successo è Belen Rodriguez che ha imitato più e più volte, in maniera eccelsa. Tante altre, poi, le imitazioni che l’hanno resa famosa. Ma Virginia Raffaele è un’artista a tutto tondo e di grande talento ed ha saputo andare anche oltre le imitazioni.

Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Virginia Raffaele, dalla carriera alla vita privata

Virginia Raffaele è nata il 27 settembre del 1980. Da piccola è cresciuta nel Luna Park dell’Eur, fondato dai suoi nonni. La sua, infatti, è una famiglia di circensi. Si è diplomata all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale e ha studiato anche danza classica. Per pagarsi gli studi ha lavorato come stuntwoman.

Fin da giovane ha dimostrato la sua propensione di stare sul palco e la sua verve comica. Diverse sono state le sue prime esperienze tra comicità, senza tralasciare teatro e tv.

Si fa però conoscere al grande pubblico nel 2009 con le parodie dei personaggi del Grande Fratello in Mai dire Grande Fratello Show. Subito dopo anche l’esperienza di Quelli che il calcio ed è qui che iniziano a farsi strada le sue grandi e irriverenti imitazioni: tra Roberta Bruzzone, Federica Pellegrini, Belen Rodriguez e tanti altri.

Non si nega al cinema ed è protagonista di alcune fortunate commedie come Una donna per amica e Com’è bello far l’amore. Nel 2017 arriva il tanto atteso momento: un programma tutto suo, in onda su Rai 2, “Facciamo che io ero”. Nel 2019, infine, il palco dell’Ariston. È Claudio Baglioni che la sceglie per essere al suo fianco come co-conduttrice del Festival di Sanremo.

Non sempre le sue imitazioni sono state ben accolte dalle dirette interessate. La prima Ornella Vanoni, anche se molti a Sanremo l’avevano scambiata per l’originale. E poi ancora Belen, Sandra Milo e la Minetti si sono schierate contro di lei. In sua difesa, invece, Francesca Pascale che ha detto di aver trovato divertente l’imitazione di Virginia.

Virginia Raffaele cerca di tenere lontana la sua vita privata dai riflettori. Ubaldo Pantani è il suo ex fidanzato a cui è stata legata per cinque anni. Questa l’unica relazione resa nota. Al momento l’imitatrice si dichiara single.