Zero decessi in Lombardia, le parole dell’assessore Gallera

L’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, ai microfoni di Mattino Cinque, ha commentato il dato di ieri relativo ai zero decessi per coronavirus nella regione.

Tra quelli comunicati nella giornata di ieri, un dato relativo all’epidemia da coronavirus ha sorpreso più di tutti. In Lombardia, la regione più colpita dall’emergenza sono stati segnalati zero decessi per la prima volta dall’inizio della diffusione del virus. Sulla mappa riepilogativa resa nota da Palazzo Lombardia ieri si legge i “I flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno segnalato decessi“. Nessuno dei 50 decessi registrati nelle ultime 24 ore tra sabato e domenica in tutta Italia, dunque, proviene dalla regione settentrionale. A commentare questo dato è stato l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, intervenuto ai microfoni di Mattino Cinque.

Coronavirus, zero decessi in Lombardia, Gallera: “Non vorrei essere euforico“

Nella giornata di ieri, domenica 24 maggio, la Regione Lombardia ha comunicato che nessun nuovo decesso da coronavirus era stato segnalato nelle 24 ore precedenti. Un dato sicuramente rincuorante, considerato che la regione settentrionale è stata la più colpita in Italia dall’epidemia con oltre 87mila casi di contagio e 15mila vittime.

L’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, intervistato questa mattina dalla trasmissione Mediaset Mattino Cinque, ha commentato gli ultimi numeri. Secondo Gallera questo dato va guardato con prudenza dato che le anagrafi non vengono aggiornate quotidianamente e dagli ospedali non sono state segnalate vittime. “Ieri – ha proseguito l’assessore lombardo- era domenica, non vorrei essere euforico in merito ad un dato che sicuramente sarebbe significativo per poi dare una smentita“. Il numero dei decessi, prosegue Gallera, in Lombardia si è sensibilmente ridotto rispetto all’inizio dell’epidemia, ma prima di poter parlare di un dato completamente azzerato bisogna capire cosa succede oggi.

Gallera conclude le dichiarazioni in merito affermando che quello registrato nelle ultime 24 ore è un dato positivo, ma non è l’unico indicatore che evidenzia come l’epidemia abbia allentato la sua morsa sulla regione. Basta vedere, secondo l’assessore, come si siano ridotti i ricoveri dei pazienti affetti dal virus ed il numero delle terapie intensive.