Situazione Andrea Bocelli Coronavirus. Il cantante lirico ha avuto la malattia nelle scorse settimane, compiendo la scoperta dopo il tampone. Come sta.

Nei giorni scorsi Andrea Bocelli ha avuto il Coronavirus. Ed è lo stesso cantante lirico, famosissimo ed amatissimo in tutto il mondo, a parlare della cosa. Il 61enne originario di Lajatico scoprì di avere contratto la malattia lo scorso 10 marzo, giorno in cui si sottopose a test di rilevamento del Covid tramite apposito tampone.

Da lì seguì un percorso di isolamento con le cure del caso, che lo hanno portato poi ben presto a guarire. Al punto che, dopo solo un mese, lo stesso Bocelli si è poi esibito in una Milano deserta nel pieno della quarantena. Il concerto che una delle voci più belle di sempre tenne davanti al Duomo, con nessun altro attorno a lui, commosse l’intero pianeta. Che intanto ancora oggi è alle prese con la malattia.

Andrea Bocelli Coronavirus, “malato a marzo” ora il cantante dona il plasma

Per quanto riguarda Andrea Bocelli, contro il Coronavirus anche lui ora ha scelto di fornire il proprio contributo. Per farlo ha scelto di recarsi al centro prelievi dell’ospedale ‘Cisanello’ di Pisa, dove nella mattinata di martedì 26 maggio 2020 ha donato il plasma. Infatti, avendo avuto la malattia, ora il suo sangue potrebbe rivelarsi utile al fine di trovare una cura. In merito alla degenza che l’artista ha dovuto osservare, lui stesso svela che non ci sono stati particolari problemi. A parte un pò di febbre, per il resto Bocelli non ha mostrato effetti visibili, essendo in pratica uno dei tanti asintomatici che sono in giro. Anche sua moglie Veronica Berti e due figli del cantante lirico (ne ha avuti due dal precedente matrimonio con Enrica Cenzatti ed una dalla Berti, n.d.r.) sono stati contagiati. La donna ha donato a propria volta il suo plasma.

