Anna Tatangelo, occhi chiusi e mano sul mento. Stanca di tutto? – FOTO

La cantante di Sora Anna Tatangelo , ha postato una nuova immagine su Instagram dove è sempre bellissima ma sembra anche un po’ stanca. Qual è il motivo di tutto questo?

Visualizza questo post su Instagram Altri 5 minuti e inizio 🏃🏻‍♀️😂😅☀️ @dimensione_danza @mmconsulting #dimensionedanza #adv Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 25 Mag 2020 alle ore 8:36 PDT

Anna Tatangelo , bella cantante ciociara, ha postato una nuova fotografia sui suoi canali social dove è sempre bellissima ma sembra anche un po’ stanca. E’ forse stufa?

Una fotografia dove mostra tutta la sua dolcezza, quello postata dalla muchaca sexy di Sora, che ha subito attirato il suo pubblico davvero numero sui social: Altri 5 minuti e inizio 🏃🏻‍♀️😂😅☀️ @dimensione_danza @mmconsulting #dimensionedanza

#adv

Occhi chiusi e mano sulla testa. Segno tangibile di stanchezza e magari stufa di tutto il Gossip sulla sua relazione con Gigi D’Alessio che si è chiusa dopo tantissimi anni e un figlio, il piccolo Andrea.

LEGGI ANCHE -> La app Immuni sarà disponibile tra 10-15 giorni

Visualizza questo post su Instagram È veramente primavera quando puoi lasciare asciugare i capelli al sole ☀️🌸 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 25 Apr 2020 alle ore 7:50 PDT

Magari è solo una nostra impressione. Tempo fa ha postato una foto nella stessa posizione . Forse la bella Anna ama farsi fotografare cosi: “È veramente primavera quando puoi lasciare asciugare i capelli al sole” aveva scritto.

Sul post di ieri, un suo follower ha commentato cosi: “Altri due minuti e ti ADDORMENTI 😂😂😂. Buona serata e complimentoni vivissimi .” E un altro: ochi capiscono quanto la sua musica sia importante per me.

Questa grande artista è l’esempio di quanto sia importante credere sempre nei propri sogni se si vuole vederli realizzati. La cosa che amo di te e che non ostante sei tanta famosa è rimasta umile è rimasta la Ragazza di periferia di sempre ❣️🔝🙏be in poche parole Anna è il mio idolo perché la sua musica mi accompagna in ogni momento della mia vita e mi dà la forza per affrontare le difficoltà. Alle volte i suoi brani sembrano conosce me, le mie emozioni , i miei dolori e le mie gioie.”

Insomma, ognuno ha la propria interpretazione, c’è da dire che Anna Tatangelo comunque è capace con i suoi scatti di catturare l’attenzione da parte di tutti.

Visualizza questo post su Instagram Buoni propositi per il 2020…puoi fare tutto ciò che hai in testa🧠 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 3 Gen 2020 alle ore 9:30 PST

A inizio 2020, aveva messo un altro post, dove la frase lasciava intendere che sarebbe stato un anno particolare anche per Lei: “Buoni propositi per il 2020…puoi fare tutto ciò che hai in testa🧠”. Ci sarà riuscita? La quarantena ha bloccato un pò tutti, e anche Lei ne ha risentito. A inizio della ripartenza , nei primi giorni di maggio scrisse: “Fase due. In realtà le cose non cambiano più di tanto, anzi, bisogna essere ancora più prudenti e continuare a rimanere a casa il più possibile. Ancora un po’ di pazienza…😉 Io nel frattempo ne approfitto per ascoltare musica e dedicarmi ai miei nuovi pezzi 💣…Sta per partire un nuovo viaggio… e manca davvero poco all’uscita del primo singolo!”

Ed ora Anna Tatangelo, siamo tutti in atesa del tuo nuovo singolo. Forza, torna a cantare e fai sognare il tuo pubblico.

LEGGI ANCHE -> Buone notizie dall’Estero, revocato stato di emergenza

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter