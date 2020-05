Barbara D’Urso in dolce attesa, il pancione in una FOTO. Barbara è una delle conduttrici più amate della televisione e i fans amano scatti che ricordano i suoi momenti importanti

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Dal 2000 la sua presenza è costante nei programmi che guardiamo tutti i giorni e col passare degli anni ha preso sempre più spazio, sia in settimana, che la domenica che durante le serate. Ma non solo. Anche sui social sta riscuotendo un discreto successo.

Barbara D’Urso, lo scatto in dolce attesa

Barbara sui suoi social posta sempre foto di momenti importanti o futili. Spesso scatti mentre si sta preparando per la diretta o comunque foto di questo tipo. Ma ogni tanto si lascia andare anche a scatti nostalgici, e quelli sono sicuramente i preferiti dei suoi fans. Vedere momenti vecchi importanti per lei è qualcosa che a chi la segue fa sempre estremamente piacere. Come in questo caso. “Settembre 1988, la felicità è tutta lì e riuscite a vederla anche voi dietro quella stella rosa” scrive lei, come didascalia della foto in cui ha il pancione ed era in dolce attesa.

Nello scatto Barbara è semplicemente bellissima e ha ricevuto tantissimi likes e commenti e apprezzamenti da parte dei suoi followers. La foto in pochissimo tempo è diventata virale sui social. “Essere mamma è il mestiere più bello del mondo, tu sei una brava conduttrice ma come mamma sarai davvero insuperabile” scrive una sua fan sotto la fotografia.