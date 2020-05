Belen Rodriguez in piscina: la showgirl indossa un costume striminzito e sfoggia un lato B rotondo e perfetto che incanta tutti i fan, foto.

Visualizza questo post su Instagram 🧜‍♀️ @mefuireal Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 26 Mag 2020 alle ore 11:17 PDT

Belen Rodriguez bollente su Instagram. La showgirl argentina sponsorizza i costumi della sua linea di costumi sfoggiando il lato B assolutamente perfetto e manda in tilt i social network posando in piscina per quella che sarà la prima foto di un’estate bollente della showgirl.

Belen si conferma una delle regine di Instagram. Passano gli anni, ma la Rodriguez è sempre più bella e il fisico, sempre in perfetta forma, fa sognare gli uomini, ma anche le donne che, durante la quarantena, hanno anche seguito i suoi allenamenti su Instagram nel tentativo di poter sfoggiare il suo stesso fisico.

Belen Rodriguez sensuale in camicia: boom di like e commenti

Visualizza questo post su Instagram 𝑆𝑜𝑛𝑟𝑖𝑒 𝑔𝑜𝑟𝑑𝑖𝑡𝑎 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 25 Mag 2020 alle ore 11:52 PDT

In un precedente post, Belen aveva incantato ugualmente i fans posando con una sensuale camicia in cui sfoggia tutto il suo indiscutibile fascino. Bellissima, serena e felice, la showgirl continua ad essere una delle donne più amate s eguite sia dagli uomini che dalle donne.

Belen si è lasciata immortalare nella sua casa dove ha trascorso la quarantena con il figlio Santiago e con il marito Stefano De Martino che si è poi spostato a Napoli per lavorare alla nuova edizione di Made in Sud scatenando rumors su una presunta crisi con la moglie.

Visualizza questo post su Instagram ME FUI @mefuireal Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 24 Mag 2020 alle ore 11:20 PDT

In un altro post, di profilo, Belen aveva sfoggiato ancora una volta il fisico posando in costume e raccogliendo ugualmente migliaia di like e commenti, confermandosi una delle donne spettacolo più seguite sui social.