Caterina Balivo, confessione in diretta spiazzante: “mio marito è andato via di casa il 4 maggio da quando ho ricominciato a lavorare”.

Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera separati. Nessuna crisi matrimoniale, però, tra i due, ma la scelta di non correre rischi a causa del coronavirus che circola ancora. A confessare tutto è stata la stessa Balivo durante la puntata di Vieni da me del 26 maggio. La conduttrice, infatti, a Maurizio Costanzo, ospite del suo programma, ha svelato di vivere attualmente in una casa diversa da quella in cui sta vivendo il marito.

Caterina Balivo spiazza: lontana dal marito Guido Maria Brera per il coronavirus

Caterina Balivo si lascia andare ad una confessione privata. Di fronte alla richiesta di Maurizio Costanzo che le ha chiesto di porgere i suoi complimenti al marito Guido Maria Brera per la serie Diavoli, la conduttrice di Raiuno, dopo aver promesso che lo avrebbe fatto, ha svelato di essersi momentaneamente separata dal marito a causa del coronavirus.

“Mio marito è andato via di casa il 4 maggio, quando sono tornata a lavorare”, ha spiegato Caterina in diretta a Vieni da Me. “Visto che il Covid-19 c’è ancora, lui ha preferito andare in un’altra casa. Se ne è andato e ci ricongiungeremo una settimana dopo la fine della trasmissione; è un po’ ipocondriaco”, ha aggiunto.



La conduttrice, già su Instagram, aveva spiegato che avrebbe festeggiato il compleanno del figlio Guido Alberto che venerdì compirà otto anni senza la presenza del padre.

“Spesa per la cena e si vola a comprare qualcosa per la festina di GA.

Non avrà i suoi amici di scuola nè i suoi cugini nè il suo papà e i fratelli più grandi ma la sua mamma e la sua piccola peste si e magari anche i nonni.

E allora che festa siaaaaa… in stile Pokemon”, ha raccontato la conduttrice su Instagram.