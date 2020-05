Angela Merkel vuole il distanziamento sociale fino al 5 luglio. Una prima parte di queste limitazioni potrebbe avere una scadenza al 29 giugno

Angela Merkel vuole il distanziamento sociale fino al 5 luglio. Una prima parte di queste limitazioni potrebbe avere una scadenza al 29 giugno. Sono le ultime notizie provenienti dalla Germania. Il paese teutonico è quello che ha saputo più di tutti resistere all’ondata del coronavirus in Europa. Sono stati i primi a ripartire pur con le dovute precauzioni. Tuttavia, nonostante già da tempo siano in fase 2, la Germania non vuole ancora allentare ulteriormente le regole del distanziamento. La cancelliera Merkel ha chiesto e ottenuto che le attuali condizioni durino fino al 5 luglio. Qualche restrizioni potrebbe anche alleggerirsi il 29 di giugno, ma non è ancora stato stabilito. La testata tedesca Bild afferma che gli incontri in luoghi pubblici saranno limitati a un massimo di 10 persone o ai componenti di due nuclei familiari.

Distanziamento sociale fino a luglio

Le restrizioni precedentemente concordate tra i governi federali e statale sono valide fino al 5 giugno. Quindi gli attuali accordi partono il 6 di giugno e si concluderanno almeno fino al 5 luglio. Confermata anche dalla Germania quanto anticipato dal ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio. Dal 15 giugno riaprono le frontiere tra i paesi membri dell’Unione Europea. Per la precisione si tratta di spostamenti tra i 26 Stati più la Gran Bretagna, l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein. Intanto, sul fronte della battaglia al coronavirus che anche in Germania è comunque ancora viva, si sono registrati ieri 432 nuovi contagi e 45 nuovi decessi con COVID-19.

Lo hanno segnalato le autorità tedesche. In tutto al momento i contagiati in Germania sono 179.002, con 8302 morti. Da segnalare che si sono sviluppati negli ultimi giorni alcuni focolai, in particolare in due macelli e in due centri di richiesta d’asilo.