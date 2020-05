Nella giornata di domenica in Lombardia non si sono registrati decessi: a spiegare il motivo delle zero morti il capo della la task force della Regione.

Domenica 24 maggio scorso la Lombardia, stando ai dati diffusi dalla Protezione Civile non ha registrato decessi. Un dato che ha particolarmente sorpreso considerato che dall’inizio dell’emergenza ad oggi si è sempre attestata come Regione con il maggior numero di vittime.

A spiegare il motivo dell’azzeramento è intervenuto il capo della task force istituita dal Governatore Attilio Fontana. Vittorio Demicheli ha spiegato che il dato positivo deriverebbe da una minor pressione sulle terapie intensive e dal cosiddetto fenomeno che in inglese viene definito harvesting.

Lombardia, zero morti nella giornata di domenica: il motivo spiegato da Demicheli

Vittorio Demicheli, il virologo a capo della squadra istituita dalla Regione, avrebbe affermato che nonostante si attendano conferme dai comuni, il segnale è chiarissimo. Il dato dei decessi di domenica avrebbe aggiunto, riporta Il Giornale, rispecchia l’andamento della curva anche se ovviamente indica percorsi clinici iniziati settimane fa. Nello specifico, dice Demicheli, è una conseguenza del dato che emerge dalle terapie intensive. Ed infatti, a morire nella maggior parte dei casi sono i pazienti gravi. Orbene, nell’ultima settimana è drasticamente diminuita la pressione nei reparti intensivi. Da ciò deriva che è minore il numero di soggetti con quadri clinici compromessi.

Non si tratta, ci ha tenuto a precisare Demicheli, dunque di una perdita di carica letale da parte del virus, bensì si starebbe vivendo una fase di harvesting. Ma cosa significa? Il virologo ha spiegato che il Sars-Cov-2 ha mietuto le sue vittime trovandole tra i soggetti a maggior rischio, ora pare che il “bacino” da cui poteva attingere si è consumato ed è per questo che sembra presentarsi con letalità contenuta.

Attilio Fontana sui contagi ed i decessi: il dato non deve far abbassare la guardia

A commentare i dati sull’andamento dell’epidemia anche il Governatore Attilio Fontana il quale, riporta Il Giornale, avrebbe affermato che questi sono numeri da “prendere con le pinze“. Perché accade che la comunicazione di questi non sia puntuale. Il Presidente della Lombardia, però, sfodera entusiasmo parlando dei nuovi contagi e degli zero decessi di domenica.

A suo avviso, tuttavia, la popolazione non deve abbassare la guardia e lasciarsi andare a superficiali comportamenti. Come ad esempio il week-end di movida appena trascorso.

