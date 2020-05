L’ex calciatore serbo Miljan Mrdakovic è morto suicida dopo essersi sparato nella sua casa di Belgrado, dove si trovava anche la compagna Ivana Stanic.

Mondo del calcio in lutto. Giovedì scorso, l’ex giocatore serbo Miljan Mrdakovic si è tolto la vita a 38 anni sparandosi un colpo di pistola alla testa nel suo appartamento di Belgrado, dove si trovava anche la compagna, la cantante Ivana Stanic. A ricostruire quanto accaduto nell’abitazione è stata proprio lei in un’intervista alla stampa locale. Secondo quanto affermato dalla Stanic, l’uomo da tempo soffriva di ansia e depressione, pare non avesse mai accettato di aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2017.

L’ex calciatore serbo Mrdakovic muore suicida: il racconto della compagna

L’ex calciatore serbo Miljan Mrdakovic si è tolto la vita con un colpo di pistola alla testa, mentre in casa si trovava la compagna. Questo quanto accaduto giovedì scorso, 22 maggio, nell’appartamento di Belgrado dell’ex attaccante di Salisburgo, Gent e Metalist tra le tante. Mrdakovic pare, come riporta la stampa locale e la redazione del quotidiano britannico Daily Mail, che da tempo soffrisse di ansia e depressione e non aveva mai accettato la scelta di ritirarsi dal calcio giocato nel 2017. A raccontare la tragedia accaduta tra le mura domestiche è stata la compagna dell’ex attaccante, Ivana Stanic. La cantante ha affermato che la relazione con Miljan era perfetta e stabile, ma lui aveva un problema con l’alcool, problematica che unita alla depressione, secondo la donna, rappresenta la ragione dell’estremo gesto.

Ivana poi prosegue raccontando quei drammatici momenti: “Il giorno prima –riporta il Daily Mail– aveva bevuto tanto, ma sono riuscito a calmarlo e andare a letto, dove abbiamo parlato tutta la notte. La mattina seguente ha ripreso a bere e al suo fianco aveva una pistola che piangendo gli ho detto di mettere via“. La donna poi prosegue affermando di essersi recata in bagno per vestirsi controllando il compagno, ma improvvisamente ha sentito uno sparo. A quel punto è uscita di casa ed ha chiamato i soccorsi che hanno ritrovato Mrdakovic senza vita.

Infine la compagna ha spiegato che, dopo il ritiro, Miljan aveva lottato per cercare una nuova situazione, provando a fare l’agente, ma il nuovo lavoro che non gli consentiva guadagni fissi lo rendeva ansioso.