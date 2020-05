Fabrizio Corona dorso nudo e sole, fisico pazzesco – FOTO

Fabrizio Corona dorso nudo e sole, fisico pazzesco. Lo scatto insieme al figlio fa impazzire i social e tutti commentano

“Vacanze domiciliari” così comincia la didascalia dell’ultimo post di Fabrizio Corona. In questo periodo sta passando tantissimo tempo con il figlio Carlos, come d’altronde hanno fatto tutti i vip durante la quarantena. Hanno approfittato di questa distanza dal mondo del lavoro per passare un po’ di tempo con le loro famiglie, e così ha fatto anche Fabrizio. Lui e Carlos sono diventati amatissimi sui social.

Fabrizio Corona, lo scatto con il figlio fa impazzire i social

L’ultimo scatto in particolare ha fatto impazzire i loro followers. I due sono al sole, a dorso nudo, intenti ad abbronzarsi. Sotto tagga il figlio Carlos, che da un po’ di tempo è sbarcato sui social. All’inizio Nina non era d’accordo, non voleva che il figlio subisse tutto l’odio e la cattiveria che lei stessa ha subito negli anni a causa dei leoni da tastiera. Fabrizio però ha insistito e ha voluto che Carlos avesse i social come tutti i ragazzi della sua età. Carlos sui social conta ben 177mila followers e tante ragazzine sono già impazzite per lui.

D’altronde con dei genitori così non poteva essere altrimenti. Più passano gli anni più Carlos inizia a somigliare tantissimo alla sua mamme e al suo papà. “Fabrì faglielo un tatuaggio a sto ragazzino” scrive un fan sotto la foto di Corona. Un’altra invece gli scrive: “Fabrizio, tuo figlio è più figo di te, lo sai vero?”. E tanti altri complimenti.