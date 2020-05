Fase 2: Dal dentista protezioni e triage a distanza

I pazienti accederanno nello studio del dentista soli o accompagnati da una sola persona, vediamo come cambiano le sale dʼattesa.

Sono arrivate le indicazioni per i dentisti italiani, alle quali i professionisti devono fare riferimento. Sono adesso operativi gli aggiornamenti che il tavolo tecnico guidato dal professor Enrico Gherlone ha sottoposto a Inail. Per accedere allo studio del dentista è necessario prendere appuntamento e rispondere a un “triage a distanza” per valutare i corretti presupposti per un’eventuale visita. I pazienti accederanno da soli o con una sola persona accompagnatrice. Sarà quindi richiesto di lavarsi le mani e applicare gel alcolici. Il dentista e il suo team di odontoiatri useranno dispositivi di protezione. Nelle sale d’attesa si dovranno indossare mascherine chirurgiche, le poltrone disteranno tra loro almeno un metro. Non si troveranno giornali e riviste. Le sale operative saranno predisposte secondo delle procedure, tra un appuntamento e l’altro si sanificheranno le superfici, ci sarà l’aerazione del locale, la sostituzione delle pellicole di protezione monouso e la sterilizzazione dei vari strumenti.

LEGGI ANCHE -> Pompei riapre, si entra solo a gruppi di 40 persone per volta

Il dentista applicava queste pratica anche prima del Covid-19

Il dottor Carlo Ghirlanda, presidente dell’Associazione nazionale dentisti italiani, ha dichiarato: “Sono pratiche che i dentisti conoscono bene, perché sono state applicate anche prima del coronavirus. Abbiamo dovuto aumentare le attenzioni verso gli operatori. Dovendo lavorare vicino alla testa del paziente, dalle goccioline che può emanare possono derivare potenzialità di trasmissione del Coronavirus e dobbiamo proteggerci, noi, il personale e i pazienti”.

LEGGI ANCHE -> La gaffe di Giorgia Meloni sul pap test: serve per il cancro al seno

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

“C’è lo sforzo di non far gravare – conclude Carlo Ghirlanda – un ulteriore onere che sosterremo sui pazienti a livello economico, sperando che arrivino misure in qualche modo annunciate dal governo”.