Genitori americani morti subito dopo il diploma del figlio

Genitori americani morti, Nancy e Lyndon Barnett, dopo aver assistito al diploma di loro figlio a causa di un incidente stradale

Doveva essere un giorno di festa per i coniugi Barnett. Immaginate la gioia e l’orgoglio di vedere un figlio arrivare al diploma, accompagnarlo per tutti i suoi anni di studio, crescerlo con amore e vedere all’improvviso tutto in frantumi per la distrazione di un attimo.

Nancy Barnett e suo marito Lyndon sono morti infatti in un incidente stradale poco dopo aver assistito alla cerimonia di diploma del figlio Dalton alla Fleming County High School.

La donna, Nancy di 53 anni, stava guidando l’auto di famiglia, una Chevrolet Impala, quando si è scontrata con un camioncino a Flemingsburg, guidato dal 52enne Anthony Bailey. Quest’ultimo e la persona che lo accompagnava, Nancy Bailey, non sono rimasti feriti.

Genitori americani morti in un incidente: come stanno i passeggeri

Non c’è stato nulla da fare invece per i coniugi Barnett. Nancy Barnett è stata dichiarata morta sul posto mentre suo marito Lyndon Barnett è deceduto presso il Medical Center dell’Università del Kentucky, dove è stato portato a seguito dell’incidente. La tragedia è avvenuta ieri intorno alle 9:00 all’incrocio tra KY 11 e KY 599 vicino a Flemingsburg, secondo la polizia di stato del Kentucky.

In auto con loro erano presenti anche i loro figli: Dalton, 18 anni, e suo fratello Michael, 26 anni. Sono stati entrambi ricoverati in ospedale per le loro ferite.

