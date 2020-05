Infortunio Ibrahimovic, comunicato UFFICIALE del Milan

Infortunio Ibrahimovic, ecco come sta lo svedese dopo il problema fisico nell’allenamento di ieri: il comunicato del Milan sulle sue condizioni

L’attesa per la ripresa del campionato di Serie A è stata squarciata da un fulmine a ciel sereno nella giornata di ieri. Ha fatto rumore la notizia dell’infortunio piuttosto serio riportato da uno dei protagonisti annunciati, Zlatan Ibrahimovic. Il bomber del Milan, nel corso della partitella che si stava svolgendo 24 ore fa a Milanello, si è fermato all’improvviso dopo uno scatto. Lo svedese ha lamentato un forte dolore al polpaccio, lasciando subito il centro sportivo. La sensazione è stata subito quella di un infortunio da non prendere alla leggera, creando forte preoccupazione nell’ambiente rossonero per la sua disponibilità effettiva alla ripresa del campionato.

Infortunio Ibrahimovic, ecco le condizioni del bomber

Addirittura, si paventava, come ipotesi peggiore, un possibile interessamento del tendine d’achille. Diagnosi che se confermata avrebbe costretto il bomber a uno stop lunghissimo e, di fatto, alla fine della carriera, vista la sua età. Ibrahimovic si è sottoposto questa mattina agli esami medici di rito, per stabilire l’esatta entità dell’infortunio.

Il Milan ha diramato quindi il seguente comunicato ufficiale: “AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic nell’allenamento di ieri ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il tendine achilleo è perfettamente integro. Un esame strumentale di controllo verrà effettuato fra 10 giorni”. I tifosi del Diavolo e gli appassionati di calcio possono dunque tirare un sospiro di sollievo. Scongiurata la diagnosi peggiore, l’infortunio muscolare potrebbe tenere Zlatan fuori nelle prime partite alla ripresa effettiva del campionato a giugno. Ma potrebbe esserci poi la possibilità di vederlo nuovamente in campo per il finale di stagione, in cui il Milan, attualmente settimo in classifica, cerca un piazzamento per entrare in Europa League e la finale di Coppa Italia.

