John Peter Sloan ci ha lasciati. Morto a 51 anni l’artista inglese

John Peter Sloan ci ha lasciati. E’ morto all’improvviso a 51 anni a Menfi, provincia di Agrigento – Sicilia dove aveva una delle sue scuole

Il suo humor inglese aveva fatto innamorare di lui tutta l’Italia. Attore teatrale, comico, scrittore ma soprattutto insegnante della sua lingua madre. Da giovanissimo John Peter Sloan lascia Birmingham, la sua città natale, per viaggiare in tutta Europa. Ma è il Bel paese che gli ruba il cuore, decide di fermarsi e di stabilirsi per la vita.

Inizia così la sua carriera negli anni ’90 tra musica e cabaret, approdando anche al palco più famoso del settore, quello di Zelig, che lo ha portato ad avere un’incredibile popolarità. Leitmotiv dei suoi sketch è stato decisamente il suo barcamenarsi tra la rigidità tipicamente inglese insita nel suo DNA e la leggerezza e goliardia italiana che ha fatto sue dal momento in cui ha deciso di vivere nel nostro paese.

John Peter Sloan: la grande intuizione di un vero british man

Poi avvenne il lampo di genio. Lasciando stare la vena artistica per un po’, John Peter Sloan si accorse della difficoltà di molti nell’apprendere la lingua inglese, così importante ai giorni nostri per fare qualunque cosa: lavorare, viaggiare, comunicare con il mondo. Un britannico in Italia non poteva non cogliere la palla al balzo. Scardinando quelli che furono i modelli educativi fino a quel momento, inventò un proprio modello d’insegnamento: il metodo Sloan. Quest’attività si basa essenzialmente su tre principi: 1) divertimento 2) suoni amici 3) niente paura. L’iniziativa ha avuto talmente tanto successo anche grazie alla simpatia del suo promotore, che le scuole d’inglese Sloan sono fiorite in tutta Italia. Una di queste proprio a Menfi dove l’uomo si è spento.

A darne notizia su Facebook sono stati due colleghi. Proprio tramite questo social network, pochi giorni fa John Peter Sloan pubblicava foto della sua amata Sicilia e scriveva post ironici sulle future vacanze estive: “Maaaaa..quanta gente dal Nord Italia stanno pensando di fare le vacanze in Sicilia quest’anno? Meglio anno prossimo secondo me.. dovrete fare 14 gg quarantena in albergo se venite (e qui in Albergo se non parli siciliano ti mandano via)..poi l’acqua è fredda quest’anno..e ci sono meduse ovunque, persino nel bosco!..MEGLIO RIMANERE LI!”

