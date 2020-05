Splendida senza mostrare nulla, Michela Quattrociocche incanta anche solo con il suo incantevole sguardo. Ed i fans sono del tutto stregati.

Visualizza questo post su Instagram L’unica cosa che ci appartiene e’ il tempo ❤️ Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 26 Mag 2020 alle ore 3:21 PDT

“L’unica cosa che ci appartiene e’ il tempo ❤️”, scrive la bellissima Michela Quattrociocche sul suo profilo Instagram. E davvero in tanti tra i suoi followers desidererebbero vedere lo sguardo languido che lei accompagna a questa giusta massima preservato per sempre da quello che è lo scorrere inesorabile dei giorni. La 31enne attrice romana si mostra in tutta la sua sfolgorante bellezza. Ma non facendo leva su argomenti che potrebbero portarla facilmente ad ottenere like e commenti di entusiasmo, mostrando questa o quella parte del corpo. Basta il suo volto. Bastano i suoi occhi verdi ed ammalianti. Ed è irresistibile non pensare a quanto l’ex signora Aquilani siano tremendamente bella. Ed affascinante.

Michela Quattrociocche, una bellezza da contemplare

Visualizza questo post su Instagram Facciamo ripartire la nostra Italia comprando Made in italy @raffaeladangelo Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 23 Mag 2020 alle ore 5:39 PDT

Una di quelle bellezze da contemplare, un pò come avveniva ai tempi di Dante, Cavalcanti e Guinizelli, nel corso del ‘300 e del Dolce Stilnovo. La donna da ammirare e desiderare, da amare anche solo guardandola. Un qualcosa che nel caso della Quattrociocche assicura un benessere per gli occhi assicurato. Lei di recente si è lasciata dopo 12 anni con Alberto Aquilani. L’amore tra i due è andato avanti in maniera intensa, portando anche alla nascita delle loro due figlie Aurora e Diamante, venute al mondo rispettivamente del 2011 e nel 2014. Nel 2012 c’era anche stato il matrimonio. Ora è tutto finito, perché nella vita queste cose succedono.

Visualizza questo post su Instagram Monday ❤️ Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 25 Mag 2020 alle ore 2:11 PDT

I due però restano in buoni rapporti anche e soprattutto per il bene delle loro bimbe.

