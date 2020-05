Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha parlato dell’incontro avvenuto nella giornata di ieri con il Prefetto. Meeting organizzato per stabile misure limitino assembramenti e movida sfrenata.

A causa de week-end di bagordi appena trascorso a Milano, il sindaco Beppe Sala nella giornata di ieri ha organizzato un incontro con il Prefetto meneghino per cercare di fare il punto della situazione e studiare le possibili misure da adottare per arginare la movida sfrenata. Sala ha dichiarato che dalle ore 19 i locali non potranno più vendere bevande alcoliche o iperalcoliche da asporto.

Beppe Sala e l’incontro con il Prefetto: nuove misure per limitare movida

Misure che si sono rese necessarie all’esito di quanto accaduto nel week-end quelle assunte dal Sindaco di Milano Beppe Sala dopo un incontro con il Prefetto avvenuto nella giornata di ieri. A comunicarle lo stesso primo cittadino nel corso di Buongiorno Milano, una rubrica da egli stesso curata.

Sala ha parlato degli assembramenti incontrollati, della movida sfrenata e delle soluzioni che si sono rese necessarie per arginare il fenomeno. In primo luogo le forze dell’Ordine verranno capillarmente distribuite su ogni porzione della città per un miglior controllo. Inoltre, sarà vietato l’asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le 19. Il loro consumo, però, sarà possibile se seduti e dinnanzi ai locali.

Il Sindaco di Milano ha voluto precisare che non si tratta di attivare uno stato di polizia, ma che queste sono scelte resesi necessarie per evitare la riproposizione di scene come quelle viste nel week-end. Sala ha precisato, riporta la redazione di Fanpage, che ogni scelta viene assunta con la massima responsabilità e per garantire l’incolumità pubblica.

Infine, ha chiosato affermando che poco gli importa dei consensi e del suo futuro personale, perché in ordine di priorità vi è prima la città di Milano.

Le foto della movida milanese dello scorso week-end sono rimbalzate sui social. A denunciare quanto stava accadendo anche il regista Gabriele Muccino che aveva pubblicato sui social un’immagine di un centro super affollato, dove i cittadini non rispettavano le distanze ed alcuni non indossavano neppure la mascherina. Una circostanza che però non ha visto coinvolta solo Milano: da Nord a Sud numerosi sono i centri che hanno registrato comportamenti poco coscienziosi.