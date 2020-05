Una ragazza di 16 anni, scomparsa da circa due settimane, è stata ritrovata senza vita dalla polizia in un bosco del Regno Unito. Nei giorni scorsi una coppia di sposi era stata arrestata con l’accusa di rapimento.

Dramma nell’area di Leigh Park, sobborgo del Regno Unito, dove giovedì scorso una ragazza di soli 16 anni è stata ritrovata senza vita. Louise Smith era scomparsa dall’8 maggio dopo aver detto ad alcuni amici di aver bisogno di una boccata d’aria. Dopo la denuncia di scomparsa, la polizia inglese aveva fatto scattare le ricerche che dopo quasi due settimane si sono concluse con il ritrovamento del cadavere della 16enne. Gli inquirenti, che nei giorni scorsi avevano arrestato una coppia di sposi poi rilasciata, hanno affermato che si tratta di un omicidio, le cui dinamiche non sono ancora state chiarite.

Tragico epilogo nelle ricerche di Louise Smith, la ragazza di 16 anni scomparsa lo scorso 8 maggio nell’area di Leigh Park, sobborgo dell’Hampshire, nel Regno Unito. Giovedì scorso, 22 maggio, la polizia nel corso delle ricerche ha ritrovato il cadavere dell’adolescente in una zona boschiva di Havant, poco distante dal luogo della scomparsa. Secondo gli inquirenti che si stanno occupando delle indagini, si tratterebbe di un omicidio, le cui cause non sono ancora state rivelate.

Nei giorni scorsi, come riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, la polizia aveva arrestato una coppia di sposi, Shane e Chazlynn Jayne Mays, (noti come Cjay), che avevano denunciato per primi la scomparsa della ragazza avvisando anche la madre. I due coniugi arrestati con l’accusa di rapimento sono stati rilasciati successivamente su cauzione. La casa dei Mays era stata perquisita da cima a fondo dagli agenti di polizia. Gli investigatori sostengono che la 16enne sia stata assassinata prima che il corpo fosse abbandonato nel bosco, dove è stato poi ritrovato.

La famiglia della vittima è sconvolta per quanto accaduto e chiede che venga fatta chiarezza sui fatti per avere giustizia. La giovane viene descritta dai suoi amici come un’adolescente energica e frizzante con cui si poteva parlare per ore. “Aveva ancora tutta la vita davanti – proseguono gli amici, come riporta Fanpage–non meritava una fine simile“.