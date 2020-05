Scuola, Speranza : “A settembre una svolta per tutti”

Il ministro della salute conferma l’intenzione del governo per il nuovo anno scolastico. “A settembre una svolta per tutti”

Il ministro Speranza apre definitivamente alla volontà di riaprire le scuole a settembre. Volontà già dichiarata apertamente da altri membri del governo nei giorni scorsi.

“A settembre senz’altro le scuole riapriranno. Anche io sono padre di due bimbi che vogliono abbracciare i loro compagni e la loro maestra ma abbiamo dovuto fare delle scelte. Stiamo lavorando in queste ore per una ripartenza in massima sicurezza”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito alla possibilità che per i licei la ripartenza non fosse immediata. Speranza ha quindi sottolineato: “Riapriranno sicuramente per tutti”.