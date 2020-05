Sondaggio sulla vicenda spiagge libere, cosa ne pensano gli italiani

Sondaggio sulla vicenda spiagge libere: l’indagine rivela che più di 1 italiano su 2 ,il 51,3% pari a 22,5 milioni di individui, vuole le prenotazioni

Il caso delle spiagge libere ha fatto discutere tra i vari argomenti relativi alla ripresa delle attività. Si è sollevato il problema del distanziamento sociale da adottare sulle spiagge non gestite. Qualche ente locale le ha tenute chiuse vietandone l’accesso, mentre i gestori privati ne hanno subito approfittato per chiederne l’utilizzo dato il distanziamento al quale sono sottoposti. Per questo motivo, facile.it ha condotto l’indagine secondo la quale più di 1 italiano su 2, il 51,3% è d’accordo alla prenotazione delle spiagge libere. I giovani soprattutto sono i più favorevoli ad un sistema di prenotazione obbligatorio. Probabilmente perchè non si lasciano condizionare dalle tecnologie digitali.

Sondaggio sulla vicenda delle spiagge libere

Più avanti si va con l’età nei sondaggi e più cala la percentuale dei consensi verso le prenotazioni. Intatti, tra i rispondenti con età compresa tra i 18 e i 24 anni i favorevoli salgono al 55,1% e al 57% tra chi ha 25-34 anni di età. A livello territoriale, invece, vedono con maggiore positività un sistema di prenotazione i residenti delle regioni del Nord Ovest e del Nord Est, circa il 54%. A livello territoriale, i meno favorevoli risultano essere i rispondenti residenti nelle regioni del Centro, del Sud Italia e nelle Isole. Probabilmente costoro sono abituati a godere in maggiore libertà le spiagge pubbliche. Per quanto riguarda la domanda relativa alla conoscenza sulle regole da rispettare in spiaggia, soltanto un italiano su tre in media nazionale conosce tali regole.

Al nord la percentuale sale ma di poco, ossia il 40 per cento. Intanto le spiagge iniziano a riaprire. Quelle libere sono state già utilizzate nel primo weekend di libertà concesso dalle ordinanze varie. Non si sono registrati particolari assembramenti.